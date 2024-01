Con Android scaricate gratis questi titoli a pagamento dal Play Store

La giornata più interessante arriva proprio ad inizio settimana per gli utenti, che durante questo mese di gennaio possono avere gratis dei titoli a pagamento. Stiamo parlando di giochi ed applicazioni presenti nel Play Store di Google, quello riservato agli utenti Android.

Come potete notare in basso sono davvero tanti i titoli oggi gratis, tutti i selezionati appositamente per i nostri lettori. Scaricate tutto e non perdete altro tempo: resterete contenti.

Android, le app e i giochi che solo per oggi sono gratis sul Play Store: ecco l’elenco

Come ormai succede quasi tutti i giorni, anche oggi c’è una selezione di titoli a pagamento che si possono scaricare gratuitamente dal Play Store di Google. La lista in basso è abbastanza esplicativa con tutti i contenuti in questione, quelli più interessanti che abbiamo selezionato per voi.

Ovviamente è molto semplice procedere al download, visto che basta solo cliccare sul titolo che si desidera. Una volta fatto ciò, avverrà il reindirizzamento direttamente al Play Store di Google, dove si potranno leggere tutte le specifiche precise e dove si potrà procedere con il download ufficiale. Non lasciatevi scappare questa occasione che potrebbe essere unica, in quanto tutti i titoli potrebbero tornare a pagamento nelle prossime ore.