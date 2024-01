L’energia elettrica è spesso al centro di importanti discussioni, soprattutto negli ultimi tempi, dove a causa del conflitto in Ucraina, il costo di questa materia è schizzato alle stelle, mettendo in difficoltà molte famiglie italiane.

Nel 2023 una famiglia media in Italia, in molti casi, è arrivata a spendere più di 1.300 euro al mese per gestione e bollette. I numeri sono davvero catastrofici, soprattutto considerando la media dello stipendio che molto spesso gli stipendi non superano i 33.855 euro all’anno.

Spesso la potenza di un contatore elettrico, circa 3kW, non è sufficiente a sostenere il bisogno giornaliero di una famiglia composta da più di due persone e che utilizza diversi elettrodomestici. Purtroppo però l’aumento della potenza ha un costo considerevole, e di conseguenza le famiglie preferiscono limitare i loro consumi piuttosto che spendere di più.

Come richiedere l’aumento di potenza del contatore in modo gratuito

Attualmente però, esiste un modo del tutto gratuito per aumentare la potenza del proprio contatore, grazie alla decisione di ARERA, ovvero l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Infatti, il contatore domestico può raggiungere la potenza di 100kW, partendo da una base di 3kW. Ovviamente l’aumento di ogni kilowatt ha un costo di 56,16 euro più l’IVA.

Ciò si traduce in una spesa di circa qualche centinaio di euro, in base alla potenza che si intende raggiungere, più ovviamente un aumento mensile delle bollette elettriche di circa 3 euro.

Tuttavia, esiste un metodo del tutto gratuito per aumentare la potenza del contatore ed è Enel gratuito per Wallbox. Si tratta di un’offerta che è destinata ai possessori di una porta di ricarica Wallbox per i veicoli elettrici, che potranno aumentare la potenza fino a 6kW, senza nessuna spesa.