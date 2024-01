CoopVoce: costa 9 EURO la promo da 300 GIGA e c'è un altro REGALO

L’ultimo periodo è stato utilizzato dai gestori virtuali per provare a battere quelli ordinari e tra quelli che si sono impegnati di più c’è sicuramente CoopVoce.

Da diversi giorni è nata una nuova soluzione che garantisce ogni mese il massimo in termini di contenuti ma soprattutto un prezzo vantaggioso che dura per sempre. Chiunque volesse sottoscriverla però deve ricordare di avere tempo limitato: la EXTRA 300 sarà disponibile sul sito ufficiale solo fino al 31 gennaio.

Ovviamente tutto ciò non influirà con la validità futura: a scadere sarà solo l’opportunità di sottoscriverla e non il prezzo di vendita.

CoopVoce supera Iliad con la EXTRA 300, è questa l’offerta di gennaio 2024

Il grande merito di un gestore potente come CoopVoce è quello di continuare a spingere quando capisce di essere in stato di grazia. Tra i provider virtuali e non solo detiene ormai la leadership e il merito è delle sue offerte mobili che non hanno bisogno di presentazioni.

Da qualche giorno questa parte è stata ufficializzata la nuovissima soluzione che prende il nome di EXTRA 300, una vera e propria bomba. CoopVoce con questa vuole assicurarsi il dominio durante questa prima fase del 2024, a colpi di minuti, messaggi e giga.

Venendo ai contenuti presenti al suo interno, ci sono innanzitutto minuti illimitati verso tutti e 1000 messaggi. Si termina con un quantitativo enorme di giga, addirittura 300 in 4G. Il prezzo mensile è di 9,90 € al mese ma ci sono anche dei regali. Innanzitutto non ci sarà alcun costo di attivazione, con il primo mese che sarà offerto in maniera gratuita da CoopVoce.