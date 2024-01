CoopVoce ha l'asso nella manica: ecco la EXTRA 300 a 9 euro

CoopVoce ha perfezionato alla grande le sue offerte durante gli ultimi anni, mettendo al cospetto degli utenti molteplici soluzioni.

Ora sul sito ufficiale c’è una promozione mobile che a tutti piacerà proprio perché offre al suo interno 300 giga. Ovviamente i costi sono molto contenuti e soprattutto l’offerta dura per sempre per tutti coloro che la scelgono.

CoopVoce lancia la sua EXTRA 300: ecco quanto costa la migliore offerta di sempre

Serviva qualcosa di realmente eccezionale per riuscire a mettere i bastoni tra le ruote e alla concorrenza e a quanto pare i gestori virtuali ci stanno riuscendo. Ad oggi ci sono delle realtà che dominano senza problemi come ad esempio CoopVoce, che con le sue offerte mobili sta dominando in lungo e in largo. Ad oggi si parla infatti della nuovissima offerta disponibile sul sito ufficiale che prende il nome di EXTRA 300.

Gli utenti che cercavano il meglio, potranno averlo proprio ora, perché quest’offerta garantisce minuti, messaggi e giga ogni mese con un prezzo straordinario. La EXTRA 300 di CoopVoce è quella da battere: al suo interno ci sono minuti senza limiti verso chiunque con 1000 messaggi e soprattutto con 300 giga in 4G.

Il prezzo mensile di questa offerta è di soli 9,90 € per sempre, peraltro con due regali. Il costo di attivazione non esiste, in quanto è gratuito, esattamente come il primo mese che viene offerto da CoopVoce. Si comincerà a pagare dunque a partire dal secondo mese in poi. Ricordiamo inoltre che questa offerta sarà disponibile ancora per circa 15 giorni, per cui bisogna affrettarsi.