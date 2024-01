In seguito alle recenti notizie riguardanti il “cimitero delle auto elettriche” a Chicago e negli Stati Uniti settentrionali, molti hanno sollevato dubbi sulle prestazioni delle auto elettriche in condizioni di freddo estremo. Dal Nord Europa, in particolare dalla Danimarca, arriva un resoconto diretto sull’esperienza di guida di un automobilista alle prese con inverni rigidi e temperature glaciali.

La prima domanda che molti si pongono è se le auto elettriche perdano effettivamente autonomia in condizioni di freddo. La risposta è positiva. L’osservazione diretta ha mostrato una differenza significativa tra la guida in condizioni ideali tra agosto e ottobre, con temperature comprese tra i 16 e i 25 gradi e il periodo autunnale in cui le temperature raggiungono già vicino allo zero. Da considerare nell’osservazione dei dati dell’autonomia che Novembre 2023 (considerando sempre il Nord Europa) è stato particolarmente freddo, con temperature che toccavano i -9 gradi, influenzando l’autonomia delle auto elettriche. Gennaio 2024 poi è stato fino ad ora ancora più gelido, con punte di -16°C nei dintorni della capitale danese.

Variazioni di autonomia delle auto elettriche per il freddo?

La riduzione dell’autonomia varia da modello a modello e dipende anche dall’età del veicolo. Alcune auto hanno registrato una diminuzione inferiore al 20%, mentre per altre si è aggirata attorno al 30% o addirittura al 40%. Questo perché Le temperature basse richiedono un maggiore sforzo della batteria per il riscaldamento, influenzando negativamente le prestazioni complessive. Ma chiariamo: i veicoli elettrici non diventano inutilizzabili a basse temperature. Il ghiaccio può temporaneamente influenzare i sensori ADAS e, in alcuni casi, bloccare le maniglie a scomparsa delle auto. Ciò però non le rende meno utilizzabili rispetto ai veicoli tradizionali.

Gli automobilisti in Danimarca, come in molte aree del Nord Europa, affrontano il problema del freddo con strategie mirate. Molte persone vivono in case indipendenti con garage e ricaricano le auto principalmente a casa. L’uso intelligente del software di preriscaldamento delle auto elettriche aiuta a mitigare la perdita di autonomia. Molti danesi, se possibile, attivano il preriscaldamento mentre l’auto è ancora in carica, massimizzando l’efficienza del veicolo anche in condizioni invernali.

Mentre è vero che le auto elettriche subiscono una riduzione dell’autonomia in condizioni di freddo estremo, ci sono pratiche e strategie che gli automobilisti possono adottare per massimizzare le prestazioni e garantire un’esperienza di guida soddisfacente anche durante i mesi più freddi. Va anche detto che le vetture a combustione interna non sono immuni da consumi più elevati durante l’inverno. La sfida del freddo riguarda entrambe le categorie di veicoli.