Vodafone distrugge Iliad con le sue due SILVER da 7 EURO

Serviva una grande spinta ai soliti gestori per battere quelli virtuali ed ed è per questo che ora si sta leggendo di nuovo delle grandi gesta di Vodafone. Questa azienda, che negli anni ha costruito un impero davvero invidiabile, ha dovuto abdicare almeno per qualche mese dopo che i gestori virtuali hanno deciso di venire fuori con ottime offerte. Queste, piene di contenuti e soprattutto poco costose, hanno messo in serie difficoltà il colosso anglosassone che però ora sta per riprendersi.

Dopo aver totalizzato ottimi risultati durante l’ultimo 2023, Vodafone vuole dimostrare di avere continuità. Era necessario pertanto abbassare il prezzo delle sue offerte, proprio per mettere in discussione il primato di alcuni gestori, tra i quali c’è anche Iliad.

Adesso ci sono due offerte straordinarie che non possono passare in secondo piano e fanno parte della famosissima gamma Silver. A poterle sottoscrivere sono solo alcuni utenti che provengono da determinati gestori.

Vodafone batte tutti e rilancia le sue Silver con tutto incluso nel prezzo mensile

Secondo quanto riportato, grande attenzione hanno scaturito le offerte di Vodafone, disponibili di nuovo per gli utenti Iliad e dei gestori virtuali. Le due Silver di cui si parla tanto ultimamente, hanno davvero tutto al loro interno, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga.

La prima delle due costa solo 7,99 € al mese ed offre minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 100 giga in 4G. La seconda costa 9,99 € al mese e offre gli stessi minuti ed SMS ma con 150 giga in 4G ogni mensilità.