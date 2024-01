L’operatore telefonico WindTre ha deciso di sostituire a breve due sue offerte mobile con due altrettante valide proposte. Si tratta in particolare di due offerte rivolte a tutti i nuovi clienti dell’operatore con un’età inferiore ai 14 anni, ovvero WindTre Super 5G Under 14 e WindTre Super 5G Under 14+. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre, a breve in arrivo due nuove offerte mobile per i clienti under 14

Fra pochi giorni l’operatore telefonico WindTre renderà disponibili due nuove offerte mobile dedicate agli utenti under 14. Come già accennato in apertura, ci riferiamo alle nuove offerte mobile denominate WindTre Super 5G Under 14 e WindTre Super 5G Under 14+. Entrambe andranno così a sostituire le attuali due offerte dedicate a questa tipologia di utenti.

Nello specifico, le nuove offerte di WindTre saranno disponibili all’attivazione a partire dal 22 gennaio 2024. Per entrambe le offerte, come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, gli utenti potranno scegliere di pagare il rinnovo mensile tramite il credito residuo oppure tramite il metodo di pagamento automatico Easy Pay.

L’offerta WindTre Super 5G Under 14 includerà ogni mese fino a 50 GB di traffico dati validi per navigare sulla rete 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta è di 6,99 euro al mese. L’offerta WindTre Super 5G Under 14+, invece, includerà ogni mese fino a 100 GB di traffico dati sempre in 5G e sempre minuti di chiamate illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri. In questo caso, però, il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro.