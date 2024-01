Vodafone SILVER con 150 GIGA, TIM e Iliad perdono

La grande volontà di Vodafone di riuscire a battere la concorrenza può concretizzarsi solo mediante un disegno ben preciso, quello delle vecchie offerte. Queste, che ritornano ufficialmente in questo 2024 dopo aver chiuso alla grande il 2023, stanno riuscendo a portare tanti utenti al celebre gestore anglosassone.

Il ritorno delle Silver sarà dunque un tassello fondamentale per riconquistare i primi posti nelle classifiche di gradimento. Ad oggi infatti parliamo di un gestore che vanta diverse offerte, ma come queste ce ne sono davvero poche. Vodafone ha scelto di offrire minuti, messaggi e giga per prezzo bassissimi.

Vodafone, tornano le Silver: questa volta i prezzi non hanno eguali, ecco i dettagli

Per un colosso come Vodafone è davvero difficile fallire ma a quanto pare gli ultimi tempi non sono andati troppo bene. Stanno alle statistiche infatti sono numerosi gli utenti che hanno scelto di abbandonare l’azienda per accordarsi a tante altre persone che invece hanno propeso per i gestori virtuali. Ora come ora però non hai importanza: Vodafone vuole ristabilire il dominio e vuole farlo con le sue offerte migliori che sono state ripristinate.

Serviva riportare in auge le vecchie Silver per tornare a recuperare un gran numero di utenti e Vodafone questa volta ci sta riuscendo. Sono due le soluzioni che possono vantare alla loro interno minuti ed SMS senza limiti ogni mese, con quantitativi di giga molto elevati. Sotto l’aspetto dei minuti e dei messaggi sono praticamente uguali, ma cambiano per prezzo e giga. La prima offre ad esempio 100 giga per 7,99 € al mese, mentre la seconda arriva a 150 giga per 9,99 € al mese.

Chi vuole avere 50 giga in più più tutti i mesi, deve solo pagare mensilmente con SmartPay.