HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition è ufficiale: è il primo in titanio DLC

HUAWEI ha ufficializzato il suo nuovo smartwatch top di gamma: il HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition. Ispirato alle scoperte dell’uomo nello spazio, mostra un punto di forza che è il concetto LAVAL, con chiaro riferimento all’Ugello de Laval usato per i razzi. Da qui è stata realizzata la lunetta in ceramica nanocristallina.

Sono diverse le funzionalità interessanti, come il TruSeenTM 5.5+ che monitora la salute in modo più preciso, e come Health Glance 2.0, funzionalità che consente di approfondire la panoramica sul proprio stato di salute questa volta con più dati e una funzione di analisi dei parametri. È perfetto sia per l’utilizzo sulla terra ferma che in mare.

Estetica e design, HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition è ispirato allo spazio

1 su 3

È questo il primo smartwatch realizzato in titanio DLC di grado aerospaziale. Molto resistente ma super leggero, questo materiale È stato usato per la cassa e c’è anche un rivestimento di carbonio simile al diamante.

Passando allo schermo, c’è un vetro zaffiro sferico a rivestirlo, molto resistente ai graffi e agli urti. Il HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition è infatti in possesso della certificazione Mohs più alta proprio in merito alla sua resistenza. Anche l’acqua non è un problema in quanto è impermeabile fino a 30 metri e 5 ATM grazie alla certificazione IP68. Grazie agli alti standard ingegneristici, è perfetto per le immersioni.

1 su 3

La lunetta in ceramica nanocristallina rossa e nera è perfetta soprattutto in relazione al quadrante LAVAL.

Proprio quest’ultimo, di tipo Star Explorer, è animato appositamente per mostrare il concetto LAVAL, arricchendo l’esperienza d’uso. È stato realizzato appositamente per visualizzare le costellazioni astrologiche, con gli utenti che possono scegliere il loro segno zodiacale e passare di costellazione in costellazione ruotando solo la corona.

Il monitoraggio passa allo stadio successivo con HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition

Oltre al TruSeen 5.5+, il HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition riesce a fornire più tecnologie insieme utili per monitorare il proprio stato di salute. Bastano 60 secondi per misurare i 7 indicatori di base della salute con Health Glance 2.0 che ora introduce anche la funzionalità di respirazione della consapevolezza del sonno.

Gli utenti possono capire quindi tutte le condizioni e anche le anomalie durante il sonno, portando alla luce anche gli aspetti che richiedono una valutazione medica.

Prezzo e disponibilità

Il HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition è disponibile sul Huawei Store al prezzo di 649,90 € e regala in omaggio gli auricolari HUAWEI FreeBuds 5i da oggi 7 maggio fino al 3 giugno.