Il marchio, noto per la sua attenzione nell’innovazione di prodotti di archiviazione per uso domestico e aziendale, ha significativamente potenziato le prestazioni della sua serie di prodotti RAID USB. Il D2-320, evoluzione del precedente D2-310, si caratterizza per un’interfaccia USB aggiornata: da USB3.1 5Gbps a USB3.2 Gen2 10Gbps, raddoppiando così la larghezza di banda di trasmissione dati a 10Gbps.

Dal punto di vista estetico, la serie 320 incorpora il nuovo concetto di design di TerraMaster, ottimizzato per rispondere alle esigenze degli utenti. Il design risulta più semplice ed elegante, e l’installazione dei dischi rigidi è facilitata. Inoltre, miglioramenti nella struttura interna del prodotto e l’adozione di misure per limitare la diffusione del rumore hanno permesso di ridurre il livello di rumore complessivo del 50% rispetto alla generazione precedente.

TerraMaster lancia il D2-320 a 2 bay

Il D2-320 offre supporto fino a 44TB di spazio di archiviazione (22TB x 2), rispondendo efficacemente alle esigenze di velocità e capacità di memorizzazione dei professionisti.

Tra le caratteristiche principali del TerraMaster D2-320 si annoverano:

Una velocità di trasmissione dati di 10Gbps grazie al protocollo USB3.2 Gen2, con velocità di lettura/scrittura fino a 521MB/s con due dischi rigidi installati e fino a 810MB/s con due SSD.

Interfaccia altamente compatibile con USB Type-C e cavo USB typeC-type C, compatibile con diverse interfacce di computer.

Supporto a TPC Backupper per programmare backup tra un PC Windows e il D2-320.

Capacità di memorizzazione molto elevata, supportando 2 dischi rigidi di 22TB ciascuno, per un totale di 44TB di spazio disponibile.

Due modalità di espansione dello spazio di archiviazione TNAS: come pool di archiviazione o come disco esterno indipendente.

Design innovativo del supporto Push-lock per un’installazione rapida e sicura dei dischi rigidi.

Riduzione del rumore grazie a una nuova struttura e pannelli fonoassorbenti, con un livello di rumore di soli 19dB(A) in modalità standby.

La serie 320 di TerraMaster include i modelli D2-320, D4-320 e D6-320, pensati per soddisfare le esigenze di utenti domestici, SOHO e piccole imprese in cerca di soluzioni NAS ad alte prestazioni. Il D2-320 e il D6-320 sono già disponibili nei mercati statunitensi ed europei, mentre il D4-320 sarà presto disponibile anche in altri mercati.