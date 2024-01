Octopus Energy ha recentemente annunciato un investimento massiccio di 200 milioni di sterline nella tecnologia Deep Green, un’iniziativa volta a sfruttare in modo innovativo il calore generato nei data center. Questo investimento strategico mira a accelerare la diffusione della tecnologia Deep Green, coinvolgendo un numero più ampio di piscine pubbliche e reti di teleriscaldamento a livello distrettuale. L’obiettivo principale di Octopus Energy è ridurre in modo significativo le bollette energetiche, offrendo contemporaneamente calore gratuito alle organizzazioni coinvolte.

Trasformare il calore in una risorsa

Deep Green ha sviluppato un modello di business rivoluzionario che sfrutta il calore prodotto durante il processo di elaborazione dati nei data center. Invece di sprecare questa risorsa, il calore viene impiegato per fornire gratuitamente energia termica ad organizzazioni con un alto consumo energetico, come i centri ricreativi. Un esempio tangibile di successo è rappresentato da una piscina pubblica nel Devon, che ha ridotto la propria bolletta per il riscaldamento di oltre il 60% grazie a questa innovativa tecnologia.

I data center Deep Green sono progettati per diversi utilizzi, tra cui l’applicazione di Intelligenza Artificiale (IA), deep learning e rendering video. Un aspetto notevole è che tali data center non richiedono aggiornamenti sostanziali e possono essere facilmente migliorati in loco, seguendo il modello implementato con successo nelle piscine. Tra i clienti attuali di Deep Green figurano istituzioni di prestigio come l’Università di York, oltre a fornitori di servizi quali Civo ed Alces Flight.

Zoisa North-Bond, CEO di Octopus Energy Generation, ha commentato l’iniziativa sottolineando la necessità di soluzioni innovative per affrontare le sfide energetiche emergenti. Applicando il calore eccedente proveniente dai data center per abbattere i costi energetici delle comunità in tutto il Regno Unito, Deep Green affronta con successo due problematiche con una singola soluzione. Attendiamo con entusiasmo la rapida diffusione di questa iniziativa e il suo impatto positivo su un numero crescente di individui, contribuendo al cammino verso un futuro energetico più sostenibile e conveniente.

Versatilità dei data center Deep Green

Mark Bjornsgaard, fondatore e CEO di Deep Green, ha espressamente manifestato il suo entusiasmo riguardo all’investimento di Octopus Energy, sottolineando come la collocazione dei data center all’interno delle comunità permetta di trasformare il calore in eccesso in un’utile risorsa per il beneficio di tutti. Bjornsgaard ha anche evidenziato l’efficienza energetica dei data center di Deep Green e il loro supporto alle comunità locali attraverso la fornitura di calore gratuito.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la realizzazione di un futuro energetico più sostenibile, evidenziando come l’innovazione e gli investimenti mirati possano contribuire in modo significativo a fronteggiare le sfide ambientali. Tuttavia, è cruciale vigilare attentamente sull’attuazione di tali progetti per garantire che siano allineati con gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine e che rispettino gli standard etici e ambientali.