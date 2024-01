FedEx, il gigante globale della logistica, ha recentemente annunciato il lancio della sua innovativa piattaforma commerciale denominata “fdx“. Questo nuovo progetto segna un’entrata significativa di FedEx nel mondo dell‘e–commerce, mettendo la compagnia direttamente in competizione con colossi come Amazon. L’annuncio è avvenuto solo pochi giorni fa, ma già promette di rivoluzionare il settore, posizionando FedEx come la prima compagnia di logistica a offrire soluzioni end–to–end per l’e–commerce, il tutto racchiuso in un’unica piattaforma.

Arriva l’e-commerce di FedEx

FedEx, attualmente responsabile della gestione di 15 milioni di pacchi al giorno in tutto il mondo attraverso il cloud, intende capitalizzare sulle competenze acquisite nel corso degli anni per plasmare questa nuova iniziativa. La piattaforma fdx si concentrerà sul settore business, seguendo i clienti in ogni fase del loro percorso e sfruttando dati e strumenti avanzati per ottimizzare l’intera catena di approvvigionamento, offrendo un valore aggiunto significativo ai commercianti. Il Presidente e CEO di FedEx, Raj Subramaniam, ha sottolineato l’obiettivo di migliorare le relazioni con i commercianti di tutte le dimensioni attraverso l’intelligenza digitale, affermando che fdx sarà uno strumento chiave per aiutarli a ottimizzare e far crescere le proprie attività.

La principale finalità di fdx è fornire ai commercianti una serie di informazioni cruciali per prendere decisioni informate nella gestione della domanda, nella logistica delle consegne e nella gestione dei resi. Tra gli obiettivi chiave ci sono l’incremento della domanda, l’aumento delle conversioni migliorando la comunicazione con i clienti, il controllo avanzato delle spedizioni, la condivisione di informazioni ambientali come le emissioni, la semplificazione dei resi, l’ottimizzazione dell’evasione degli ordini e la creazione di un’esperienza post–acquisto focalizzata sul cliente.

Il successo di fdx nel diventare un diretto concorrente di Amazon rimane da vedere e sarà valutato nel corso del tempo. In ogni caso, è evidente che FedEx sta espandendo il suo raggio di azione oltre la logistica tradizionale, offrendo una piattaforma completa per i commercianti che desiderano affidare il proprio business a una soluzione alternativa. L’attesa è che fdx faccia il suo debutto ufficiale in autunno, mentre una versione preview è già disponibile per un gruppo selezionato di clienti.