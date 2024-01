Un annuncio a sorpresa quello di Samsung, nel corso del Galaxy Unpacked 2024, infatti, l’azienda sudcoreana ha difatti svelato uno dei prodotti più attesi e desiderati degli ultimi anni: il primo anello smart.

L’evento è stato principalmente focalizzato sul mondo dei Galaxy S24, per i quali vi rimandiamo direttamente al seguente articolo, ma c’è stato spazio anche per una novità rivoluzionaria. Il galaxy ring sarà un anello che dovrebbe monitorare la salute dell’individuo attraverso Samsung Health, analizzando il sonno, il battito cardiaco, l’attività fisica sia a riposo che durante l’allenamento, ma anche l’ossigenazione nel sangue, semplicemente mantenendo il prodotto al dito.

Samsung annuncia il Galaxy Ring

L’azienda ha sottolineato il duro lavoro svolto nel corso degli ultimi anni, grazie al supporto di laboratori medici dislocati in tutto il mondo, per potenziare Samsung Health. Una grossa mano arriva direttamente dall’intelligenza artificiale, con My Vitality Score (che aiuta a capire il proprio stato di salute), o più semplicemente Booster Card, per ricevere consigli utili per gestire lo stress e non solo.

Non sono state annunciate altre informazioni, né sul periodo di rilascio, né sull’eventuale prezzo di vendita del prodotto, si possono fare alcune congetture sull’aspetto estetico. Come potete voi stessi vedere direttamente dall’immagine di copertina, lo smart ring appare essere metallico (quasi cromato) nella parte esterna, con tutti i sensori del caso posizionati all’interno.

Le ipotesi parlano di un rilascio nel corso del 2024 e della connettività bluetooth integrata nello stesso, ma appena ne sapremo di più saremo sicuramente i primi a raccontarvelo nel dettaglio.