Samsung Galaxy S24 è finalmente ufficiale, l’azienda sudcoreana ha tolto il velo dalla nuova generazione di dispositivi mobile di fascia alta, segnando l’inizio di una nuova era dell’intelligenza artificiale su mobile. Nella giornata odierna sono infatti stati presentati Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra.

Le barriere linguistiche sono completamente abbattute con Galaxy AI, gli utenti potranno chattare con altre persone di paesi ed idiomi differenti dal proprio, sfruttando la funzione Traduzione Live per traduzioni vocali e testuali in tempo reale (bidirezionali) nell’applicazione nativa “Telefono”. Nel caso in cui si desideri solamente la traduzione testuale, sarà necessario fare affidamento a “Interprete“, funzione che divide lo schermo in due parti.

https://youtu.be/9D6gnbnova4

Con la tecnologia si sono spesso persi i toni di comunicazione, ecco allora che con Assistente Chat si può perfezionare il tono della conversazione, garantendo un dialogo che segua il pensiero originario. L’AI della tastiera Samsung sarà anche capace di tradurre messaggi ed e-mail in 13 idiomi differenti in tempo reale. Sono davvero tantissime le novità software introdotte e legate all’intelligenza artificiale: Assistente Note con riepilogo dell’attività in programma, Assistente Trascrizione, per la trascrizione o traduzione di registrazioni, oppure Cerchia e Cerca, mantenendo la pressione sul tasto home si attiverà la funzione per la quale basterà toccare qualsiasi cosa sullo schermo per effettuarne la ricerca su Google.

Galaxy S24: alcune specifiche

Il comparto fotografico di Samsung Galaxy S24 Ultra, oltre alla presenza di quattro sensori con il nuovo obiettivo da 50 megapixel, uno zoom ottico 5x (che può raggiungere il 100x con zoom digitale ottimizzato), integra a sua volta tanta intelligenza artificiale. Parliamo di ProVisual Engine, una suite di strumenti basati sull’AI, tra cui l’aggiornamento di Nightography (per scatti sempre più luminosi), strumenti di editing, come la modifica generativa, l’Instant Slow Motion, il Super HDR con anteprime realistiche ancora prima di scattare l’immagine, e molto altro ancora.

Sotto il cofano trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy, con NPU migliorata e frequenza di aggiornamento adattive tra 1 e 120Hz. Il sistema di controllo termico con camera di vapore è stato ingrandito di 1,9 volte, sfruttando per il gaming un display luminosissimo, il più luminoso di sempre fino a 2600 nit, protetto dal Gorilla Armor (50% più resistente ai graffi, e -75% sui riflessi).

Il design presenta cornici più sottili e uniformi, adatte comunque alle dimensioni dei pannelli dei vari modelli: 6,7 pollici per Galaxy S24+, 6,8 pollici per Galaxy S24 Ultra o 6,2 pollici Galaxy S24, miglioramenti che però non hanno inciso sul peso e sulla portabilità dei prodotti stessi. Il tutto con un occhio all’impatto ambientale, per la prima volta i Galaxy S24 integrano elementi realizzati con cobalto e terre rare riciclati (come la batteria di S24 Ultra, realizzata con almeno il 50% di cobalto riciclato); oltre a questo, Galaxy S24 è la prima serie con acciaio riciclato e poliuretano termoplastico, tra le varie cose, nonostante comunque S24 Ultra abbia un telaio in titanio.

Samsung Galaxy S24 – aggiornamenti e prezzi

Samsung vuole estendere la vita dei propri dispositivi, per questo motivo promette 4 generazioni di SO e 7 anni di aggiornamenti di patch di sicurezza. I prodotti presentati oggi possono essere acquistati sin da subito con consegna prevista dal 24 gennaio, il Samsung Galaxy S24 è disponibile da 929 euro (8/128GB), Galaxy S24+ da 1189 euro (12/256GB), per finire con Galaxy S24 Ultra da 1499 euro (12/256GB).

Coloro che acquisteranno un modello entro il 30 gennaio, potranno raddoppiare lo spazio di memoria senza variazioni nel prezzo finale di vendita.