Durante il recente Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, Intel ha svelato le sue nuove CPU destinate a desktop e laptop. Le due CPU appartengono alle linee Raptor Lake Refresh e Meteor Lake. A sorpresa, i primi benchmark delle nuove CPU sembrano però mettere in luce prestazioni inferiori rispetto alle aspettative iniziali.

In particolare, si tratta dei risultati ottenuti dalla CPU mobile di punta della linea Raptor Lake Refresh, l’Intel Core i9-14900HX. Il team di NotebookCheck ha avuto l’opportunità di testare a fondo l’Intel Core i9-14900HX utilizzando un laptop XMG Neo 17 2024 di Schenker. Questa CPU presenta una configurazione avanzata con 24 core, di cui 8 P-Core e 16 E-Core. Inoltre, presenta una frequenza di clock turbo raggiungente i 5,80 GHz. Il laptop utilizzato per il test è equipaggiato con 32 GB di memoria DDR5-5600 e una GPU di fascia alta, la RTX 4090 Laptop.

Le CPU Intel

Nei test di Cinebench R23, il processore ha mostrato risultati interessanti. Nel Single-Core, l’Intel Core i9-14900HX ha ottenuto un punteggio di 2.232 punti, superando l’AMD Ryzen 9 7945HX del 13%. Nonostante ciò, si è registrato solo un modesto aumento del 6% rispetto al suo predecessore, l’Intel i9-13980HX di tredicesima generazione. La situazione, invece, cambia radicalmente quando si esamina la performance in Multi-Core. In questo caso, il Core i9-14900HX è stato superato non solo dal suo predecessore, l’Intel Core i9-13980HX, ma anche dall’Intel Core i9-13950HX e dai processori Ryzen 9 7945HX e 7945HX3D di AMD.

I risultati dei benchmark non si limitano a Cinebench R23. Anche in 3D Mark TimeSpy, il Core i9-14900HX è stato battuto dal suo predecessore, il Core i9-13980HX, con quest’ultimo che ha ottenuto un vantaggio del 2%. Va notato che in questo caso la nuova CPU ha superato sia l’Intel Core i9-13950HX che l’AMD Ryzen 9 7945HX. La tendenza negativa si è riflessa anche nei test di gioco, con le CPU di scorsa generazione, come l’Intel Core i9-13980HX, che hanno superato la recentemente rilasciata Intel Core i9-14900HX nei titoli Shadow of the Tomb Raider e The Witcher 3.

Questi risultati sollevano interrogativi sulla reale evoluzione delle prestazioni con l’introduzione delle nuove CPU Raptor Lake Refresh. La comunità tecnologica ora attende con ansia ulteriori test e recensioni per capire meglio il posizionamento di queste nuove CPU nel panorama dei processori per laptop e desktop.