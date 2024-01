CoopVoce, super offerta mensile da 300 GIGA con tutto illimitato

CoopVoce ha lanciato la sua nuova offerta per questo mese di gennaio. Si tratta della EXTRA 300, opportunità davvero eccezionale che tutti possono scegliere.

L’offerta in questione deve essere sottoscritta necessariamente entro il prossimo 31 gennaio, avrà attivazione gratuita così come il primo mese.

CoopVoce, la migliore offerta di sempre è qui: ecco la EXTRA 300 con tutto incluso nel prezzo

CoopVoce non poteva fare altro che lanciare un’offerta migliore di quella presentata allo scorso mese per soddisfare i nuovi utenti. Effettivamente ha fatto proprio questo, mettendo a disposizione di tutti una soluzione inedita e davvero interessante come la nuova EXTRA 300.

All’interno di questa soluzione mobile è possibile trovare ogni mese tutto ciò che serve, peraltro con un prezzo molto vantaggioso. L’offerta mobile costa solo 9,90 € al mese per sempre, con tanti vantaggi. Si possono avere innanzitutto minuti illimitati verso tutti con 1000 SMS e soprattutto con 300 giga in rete 4G.

Tutti gli utenti che vogliono sottoscrivere una delle migliori offerte di sempre possono quindi scegliere questa. Parliamo di una soluzione che è in grado di non far pagare altri costi oltre a quello mensile. CoopVoce infatti concede il costo di attivazione in maniera gratuita e soprattutto senza ulteriori spese, peraltro con un gran regalo.

Il primo mese di questa EXTRA 300 sarà infatti gratuito per tutti. Si comincerà a pagare a partire dal secondo mese in poi. Anche la spedizione della scheda a casa sarà totalmente gratuita. Non vi resta altro che fare presto in quanto mancano solo poco più di 15 giorni al termine del periodo promozionale.