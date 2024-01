E’ arrivato il momento giusto per iniziare a pensare di acquistare un Samsung Galaxy S23, dato l’ormai imminente annuncio del nuovo modello di casa Samsung, l’attenzione viene posta sulla generazione precedente, pronta a calare di molto sia su Amazon che praticamente ovunque in Italia.

Il prodotto disponibile proprio in questi giorni sul noto store di e-commerce, è proposto nel modello con 128GB di memoria interna e 8GB di RAM, è ovviamente no brand con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica che gli utenti potrebbero effettivamente riscontrare in fase di utilizzo.

Samsung Galaxy S23: che prezzo basso su Amazon

Tanti di noi avrebbero voluto acquistare il Samsung Galaxy S23 negli ultimi mesi, finalmente l’occasione per compiere il grande passo è arrivata: oggi il modello più richiesto e desiderato degli ultimi anni è disponibile su Amazon a soli 644,69 euro, con un risparmio del 32% sul listino originario di 953,19 euro.

La colorazione in vendita, almeno a questo prezzo, è la Cream, presentando ad ogni modo tutte le specifiche tecniche che caratterizzano i Samsung Galaxy S23. Parliamo quindi di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con sistema operativo Android 13 (ma subito disponibili gli aggiornamenti alle release successive), un ampio display da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 2340 x 1080 pixel, una tripla configurazione posteriore per la fotocamera, per finire con flash LED integrato, connettività 5G ed un sensore anteriore di ottima qualità generale.