Nel giorno della presentazione gli sviluppatori di Rabbit R1 si sono espressi con molta cautela in merito alle possibilità di successo del proprio dispositivo dichiarando che venderne 500 sarebbe stato per loro una successo a dir poco incredibile.

Ebbene dopo il lancio al day one gli sviluppatori stessi si sono resi conto che la loro idea era completamente fuori scala e fuori tara, infatti in un attimo sono stati venduti 50 volte la stima prefissata, diecimila modelli al primo ordine, cosa che ha portato ad un secondo ordine di altrettanti modelli terminati anch’essi e che ha dunque aperto ad un terzo pre order in arrivo, se siete interessati affrettatevi poiché finiranno presto e non si sa se e quando ne arriverà a un altro.

Rabbit R1 e LMA

Rabbit R1 è un dispositivo mosso da Rabbit os e sfrutta l’intelligenza artificiale non per generare immagini o risposte come abbiamo visto in altre piattaforme bensì azioni sfruttando un linguaggio chiamato large model action, ciò consente all’utente finale di far fare ciò che necessita il passaggio da un’app direttamente al dispositivo mobile piuttosto che alle proprie mani.

Rabbit r1 costa 199 dollari o 184,95 euro in Europa, la spedizione in Italia costa 13,95 euro per un totale di 198,90 euro.

L’azienda dietro il device è rimasta a dir poco sorpresa da questo risultato e quasi non riesce a tenere testa alla richiesta, non ha caso ha dichiarato che la stima di tempi sulle spedizioni è variabile ma che nel 2024 l’impegno sarà massimo per accontentare tutti i clienti che hanno deciso di acquistare Rabbit R1.