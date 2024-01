Più ricca, stilosa e accattivante, è in arrivo la nuova Dacia Duster 2024 già ordinabile anche in Italia con consegne previste per l’estate 2024 e con un prezzo di listino che parte da 19.700 euro.

Listino e versioni

Il listino italiano si compone così: 4 allestimenti, 3 motorizzazioni, 2 tipi di trazione e 2 trasmissioni, per un totale di 12 combinazioni possibili.

I quattro allestimenti si intitolano così: Essential, Expression, Extreme e Journey, i propulsori disponibili sono 3, due ibridi ed uno Gpl, questa terza generazione porta con se il turbo benzina TCe 130 abbinato al sistema ibrido leggero mild-hybrid da 48V, al quale si accosta poi il cambio manuale a sei rapporti.

Caratteristiche

Essential (Prezzo: 19.700 euro): Alzacristalli elettrici anteriori

Cerchi in acciaio da 16″

Aria condizionata manuale

Maniglie delle porte nere

Computer di bordo con schermo TFT da 3,5″

Intelligent Speed Assist

Sedili Essential

Allarme uscita corsia

Sistema multimediale (comprende streaming audio Bluetooth con supporto telefono, 4 altoparlanti, prese USB)

Regolatore e limitatore di velocità

Sedile conducente regolabile in altezza

Sensori di parcheggio posteriori Expression (Prezzo: 21.400 euro): Tutte le caratteristiche di quanto visto nella Essential con aggiunto:

Cerchi in lega da 17″

Selleria Expression

Strumentazione visibile su schermo da 7″

Sistema multimediale con schermo touch da 10″

Retrocamera

Sensore pioggia

Gli allestimenti Extreme e Journey invece partono entrambi da 22.900 euro, con il primo con interni per chi ama un’auto robusta e pratica mentre il secondo per chi predilige l’eleganza.

Ecco le caratteristiche delle nuove auto di Dacia, il prezzo è decisamente accattivante visto ciò che viene offerto al cliente finale soprattutto nella versione Expression ricchissima di funzioni.