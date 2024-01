WhatsApp: svelato uno dei segreti più importanti dell'applicazione

Il nostro modo di comunicare con il tempo si è evoluto adattandosi a nuovi strumenti sempre più all’avanguardia. Il progresso tecnologico ha creato nuove esigenze fatte di immediatezza, creatività e facilità. WhatsApp è capace di soddisfare tutto ciò aggiungendo un tocco più ed elevando messaggi, video ed audio ad altri livelli. Non a caso, l’applicazione è una delle più utilizzate ed apprezzate al mondo da milioni di utenti.

L’app di messaggistica permette di comunicare con i contatti sia privatamente che all’interno di gruppi, offrendo una varietà di opzioni, tra cui messaggi di testo, note vocali, immagini, clip e altro ancora. WhatsApp ha semplificato enormemente la comunicazione, consentendo a persone di tutto il mondo di connettersi facilmente. Ci sono però alcune icone e funzionalità potrebbero non essere chiare a tutti, nonostante l’ampia diffusione dell’app. La utilizziamo costantemente, eppure forse non ci si è mai chiesti a cosa servisse quella particolare funzione. Ad esempio, cosa simboleggia con esattezza il piccolo orologio che compare di tanto in tanto sotto un messaggio nella chat?

L’icona dell’Orologio in WhatsApp

Uno degli elementi distintivi di WhatsApp è la visualizzazione dell’ora di invio di un messaggio e delle spunte accanto ad esso. Una spunta grigia indica che il messaggio è stato inviato, ma non ancora consegnato a causa dell’assenza di connessione dati del destinatario. Due spunte grigie indicano che il messaggio è stato consegnato, ma non letto. Due spunte blu confermano che il messaggio è stato letto dal destinatario.

Tuttavia, a volte può apparire un’icona con un orologio dopo l’invio di un messaggio. Cosa significa questa piccola icona? L’icona con l’orologio rappresenta un messaggio WhatsApp che non è stato ancora consegnato al destinatario. Le ragioni possono essere legate a problemi di connessione sul dispositivo dell’utente mittente o a eventuali anomalie temporanee nell’app stessa. Non appena la connessione viene ripristinata o l’anomalia risolta, il messaggio verrà inviato correttamente e l’icona con l’orologio scomparirà. In breve, se noti questa icona, non c’è motivo di preoccuparsi, è come se fosse una specie di piccolo timer. Rappresenta solo un ritardo temporaneo nella consegna del messaggio e si risolverà automaticamente una volta ripristinate le condizioni normali di connessione.