Ritorna il nuovo appuntamento mensile per tutti gli amanti dei videogame. Il colosso giapponese Sony ha infatti da poco svelato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi gratuitamente senza costi aggiuntivi a gennaio 2024 per tutti gli abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Si tratta di un’iniziativa ormai collaudata dall’azienda e che ogni mese permette a tutti gli abbonati di portarsi a casa senza costi dei videogiochi davvero eccezionali.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, ecco i videogiochi inclusi a gennaio

Tutti gli abbonati ai vari servizi in abbonamento di Sony potranno finalmente scaricare tanti videogiochi senza costi. Come già detto in apertura, infatti, in queste ore il colosso giapponese ha rivelato i nomi dei videogiochi che saranno disponibili al download per tutti gli abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.

I videogiochi in questione saranno a disposizione degli utenti a partire dalla giornata del 16 gennaio 2024. Vediamoli qui di seguito.

PlayStation Plus Extra – videogiochi inclusi a gennaio 2024

• Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition | sia su PS4 sia su PS5

• Resident Evil 2 | sia su PS4 sia su PS5

• Hardspace: Shipbreaker | su PS5

• LEGO City Undercover | su PS4

• Just Cause 3 | su PS4

• Session: Skate Sim | sia su PS4 sia su PS5

• Shadow Tactics: Blades of the Shogun | su PS4

• Vampire: The Masquerade – Swansong | sia su PS4 sia su PS5

• Surviving the Aftermath | su PS4

PlayStation Plus Premium- videogiochi inclusi a gennaio 2024

• Rally Cross | sia su PS4 sia su PS5

• Star Wars: Episode 1 La Minaccia Fantasma | sia su PS4 sia su PS5

• Street Fighter: 30th Anniversary Collection | su PS4

• Legend of Mana | su PS4

• Secret of Mana | su PS4