Il recente rilascio della terza beta di iOS 17.3 da parte di Apple ha attirato l’attenzione degli sviluppatori e degli utenti di iPhone in tutto il mondo. Questo nuovo aggiornamento segue il ritiro della seconda beta avvenuto a causa di problemi gravi che avevano provocato loop di riavvio su alcuni dispositivi iPhone. La soluzione a questo inconveniente era stata identificata nel ripristino dei dati, un processo che aveva causato preoccupazioni e disagi agli utenti colpiti.

La terza beta non si limita solo ad iOS, ma si estende anche ad altri sistemi operativi Apple, compresi iPadOS 17.3, macOS 14.3, watchOS 10.3 e tvOS 17.3. Sebbene non sembri introdurre molte nuove funzionalità rispetto alle versioni precedenti, l’attenzione principale è posta sulla correzione degli errori segnalati dagli utenti e dagli sviluppatori durante le fasi di test. L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare che la versione finale di iOS 17.3 sia priva di problemi e pronta per il rilascio ufficiale, atteso entro le prossime due settimane.

Continuano i preparativi per iOS 17.3 di Apple

A differenza della precedente versione iOS 17.2, che si era fregiata del lancio con nuove funzionalità apprezzate come l’app Diario, la lista delle canzoni preferite su Apple Music e nuovi widget per le app Meteo e Orologio, iOS 17.3 sembra concentrarsi più sulla risoluzione di problemi piuttosto che sull’introduzione di nuove caratteristiche di rilievo. In ogni caso, è comunque attesa l’inclusione delle liste collaborative su Apple Music, originariamente introdotte nelle beta di iOS 17.2 e successivamente rimosse.

Un aspetto di grande interesse riguarda il nuovo sistema di sicurezza denominato “Protezione del dispositivo rubato”, progettato per proteggere gli utenti da possibili furti e assicurare la sicurezza dei loro dati personali. Questa funzionalità potrebbe rappresentare un passo avanti significativo nella protezione dei dispositivi Apple e nella tutela della privacy degli utenti.

Mentre iOS 17.3 sembra avere poche novità per quanto riguarda macOS Sonoma 14.3, watchOS 10.3 e tvOS 17.3, è importante sottolineare che le versioni beta includono una serie di correzioni degli errori, con particolare attenzione alla risoluzione del problema del loop infinito riscontrato nella seconda beta.

Per coloro che desiderano sperimentare le nuove funzionalità in anticipo, le versioni beta sono disponibili per il download attraverso il menu dedicato nelle impostazioni di sistema. Gli utenti possono scegliere tra la beta per sviluppatori o quella per il pubblico, a seconda del programma a cui si sono iscritti. Si consiglia di eseguire il download utilizzando una connessione Wi-Fi stabile e di assicurarsi che il dispositivo abbia almeno il 50% di carica residua prima di procedere con l’installazione, per evitare eventuali interruzioni durante il processo.