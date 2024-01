Un nuovo pericolo si cela dietro agli smartphone: la truffa Sim Swap, un artificio che minaccia la sicurezza dei dati personali. Questo inganno implica la sostituzione della scheda del cellulare, permettendo agli hacker di accedere a informazioni sensibili della vittima, come password, email, conti correnti e profili social.

La Sim Swap interrompe il legame tra l’identità fisica dell’utente, rappresentata dalla sim, e quella digitale, comprendente il numero di telefono e il profilo associato. La sostituzione può avvenire attraverso pratiche come il social engineering. Ovvero tutte quelle situazioni in cui il truffatore convince l’operatore telefonico a emettere una nuova scheda. Alcuni casi vedono gli operatori stessi complici del raggiro.

Truffa Sim Swap: Scopri i rischi e adotta precauzioni

Ma come difendersi dal rischio della truffa Sim Swap? Innanzitutto è fondamentale prestare attenzione ai segnali apparentemente innocui, come difficoltà nella connessione o impossibilità di effettuare chiamate. In caso di sospetto, contattare immediatamente il servizio clienti dell’operatore.

Una strategia preventiva consiste nell’evitare l’uso del numero di telefono per l’autenticazione a due fattori, preferendo conferme via mail e l’uso di app di autenticazione come Authy o Google Authenticator. Altri livelli di protezione possono essere implementati attraverso sistemi hardware come YubiKey e Google Titan Security Keys.

Ulteriori consigli utili che potreste seguire sono: la limitazione della diffusione di dati sensibili online e l’uso di pin e passcode per accedere a account e sim su dispositivi mobili. Con queste precauzioni, è possibile ridurre significativamente i rischi legati alla truffa Sim Swap e proteggere la propria identità digitale.