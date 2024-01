Vodafone: le Silver sono le migliori OFFERTE del 2024

Tutto è cambiato nel corso degli ultimi mesi per Vodafone, ma per pura necessità: il gestore ha dovuto adeguarsi alla concorrenza per riuscire a tenere botta. I gestori virtuali sono riusciti a costruire un vero impero, basando tutto sulle offerte piene di contenuti e su prezzi mensili molto convenienti. Per questo motivo era solo una conseguenza che Vodafone perdesse gran parte dei suoi utenti, salva poi rielaborare la sua strategia.

Oggi anche il gestore anglosassone ha deciso di proporre tanti contenuti nelle sue promozioni mobili che costano molto meno rispetto al passato.

Vodafone sbanca con le sue due nuove offerte che costano pochissimo

Servirà davvero qualcosa di incredibile durante questo 2024 a Vodafone per mettere a ferro e fuoco la concorrenza. Molto probabilmente, costruendo sulle basi edificate durante lo scorso 2023, il gestore anglosassone riuscirà a tirare fuori dal cilindro più di un coniglio. Fino ad ora ciò che è venuto fuori consiste in una gamma di offerte pluripremiata in passato, ovvero la Silver.

Ci sono due soluzioni differenti al suo interno, entrambe molto simili ma allo stesso tempo differenti. Sia il prezzo che i contenuti variano, con una piccola attenzione al pubblico che potrà sottoscriverle. Solo chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale può infatti approfittare di questo periodo promozionale di Vodafone.

Andando ai contenuti delle due offerte, ecco la prima che costa 7,99 € al mese. Questa offre minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori con 100 giga in 4G per la rete Internet. La seconda offerta invece aumenta a 9,99 € perché include 150 giga in 4G, sempre con minuti e messaggi senza limiti.