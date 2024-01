Nel suo vasto catalogo di offerte, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile vanta la presenza di un’offerta mobile davvero interessante e dedicata a chi ha bisogno di una quantità enorme di traffico dati per navigare. L’offerta in questione è ho. 10,99 300 Giga. Quest’ultima, in particolare, ora sarà disponibile all’attivazione anche per alcuni già clienti dell’operatore tramite il cambio offerta. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, arriva la fantastica offerta mobile con 300 GB anche per i già clienti

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha da poco deciso di rendere disponibile all’attivazione anche per i già clienti una super offerta mobile. Come già detto in apertura, ci riferiamo all’offerta ho. 10,99 300 Giga. Quest’ultima è indicata per tutti quegli utenti che necessitano di una elevata quantità di traffico dati per navigare.

Nello specifico, l’offerta mobile in questione include ogni mese fino a 300 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo di quest’ultima, come suggerisce anche il nome, è di 10,99 euro al mese. Ricordiamo però che potranno attivare l’offerta soltanto i nuovi clienti di ho Mobile che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici, tra cui:

Iliad, Kena, Fastweb, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, MUND_GSM, NTMobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Conexo Technologies, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile e Afinna One.