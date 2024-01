Vodafone vs TIM, le offerte a confronto arrivano a 150 GB con dei REGALI

Come volevasi dimostrare anche questo mese sarà teatro di sfida tra Vodafone e TIM che infatti si daranno battaglia a colpi di offerte.

Ce ne sono quattro, rispettivamente due per lato a contendersi lo scettro per il mese di gennaio. Sono diverse le analogie tra queste, siccome sono tutte più o meno uguali. Quello che cambia leggermente sono i prezzi di vendita mensili, mentre i contenuti sono praticamente identici. Sia Vodafone che TIM inoltre dedicano queste offerte a coloro che vogliono rientrare o far parte della famiglia ma solo provenendo da un gestore che sia virtuale o da Iliad.

Vodafone e la sfida eterna con TIM, queste sono le offerte a confronto a gennaio

Partendo da Vodafone, sono due le offerte che stanno facendo girare la testa agli utenti. Si tratta delle Silver, quasi uguali tra loro.

La prima consente a tutti di avere ogni mese minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi numerazione e 100 giga in 4G per 7,99 € al mese. La seconda offerta molto simile offre gli stessi messaggi e minuti ma con 150 giga a 9,99 € al mese.

Una situazione analoga si vede anche con TIM che infatti vuole dare del suo meglio con due soluzioni che fanno parte della gamma Power. La prima offre 100 giga in 4G per la navigazione sul web con minuti ed SMS senza limiti. Il suo nome è Power Iron e costa ogni mese 6,99 €. La seconda offerta, come nel caso di Vodafone, aumenta il contenuto dei giga e lo porta a 150 con un prezzo totale di 7,99 €.

Molti utenti hanno preferito TIM per via del fatto che il primo mese è totalmente gratuito. Dal lato di Vodafone però la bilancia pende a causa di una migliore qualità, per cui la situazione sembra perfettamente in equilibrio.