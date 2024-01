Il colosso sudcoreano continua a puntare anche sui dispositivi corazzati. In questi ultimi giorni durante la fiera tecnologia del CES 2024, infatti, l’azienda ha presentato ufficialmente un nuovo tablet rugged, ovvero il nuovo Samsung Galaxy Tab Active 5. Si tratta di un dispositivo super resistente e adatto soprattutto per l’utilizzo in condizioni estreme. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung presenta il nuovo tablet rugged Samsung Galaxy Tab Active 5

Il colosso sudcoreano Samsung ha presentato durante il CES 2024 un nuovo dispositivo super corazzato. Come già detto in apertura, ci riferiamo al nuovo Samsung Galaxy Tab Active 5. Trattandosi di un rugged, il nuovo tablet di Samsung dispone di una costruzione impeccabile e resistente. Non mancano ovviamente le certificazioni di resistenza ed impermeabilità IP68 e MIL-STD-810H.

Nonostante la super costruzione, il tablet misura 126.8 x 213.9 x 10.1 mm, mentre il peso è di appena 433 grammi. Sul frame laterale troviamo poi i tasti fisici, come il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento, e la batteria è removibile. Sul fronte il tablet presenta un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 8 pollici in risoluzione FullHD e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore da 13 MP con autofocus in grado di registrare video con una risoluzione massima pari al 4K. Sul fronte è invece presente una selfie camera da 5 MP. Le prestazioni sono poi affidate al soc Exynos 1380 e ad affiancarlo sono presenti diversi tagli di memoria. Tra questi, ci sono fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno espandibile senza problemi tramite scheda microSD. A chiudere la scheda tecnica, sono presenti il jack audio da 3.5 mm per le cuffie, il chip NFC per i pagamenti contactless, il Wifi 6, la porta di ricarica USB Type C e il supporto al dual sim.