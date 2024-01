L’attesa è finalmente terminata con l’annuncio ufficiale di Apple Vision Pro. Il visore avanzato della Mela Morsicata promette di portare l’esperienza visiva a nuovi livelli. La data di rilascio è fissata per il 2 febbraio 2024 e gli appassionati non vedono l’ora di immergersi in un mondo di innovazione e design futuristico.

Nonostante il grande entusiasmo, una nota dolente è emersa quando Apple ha rivelato dettagli sulla durata della batteria del Vision Pro. Ogni battery pack del visore dovrebbe garantire fino a 2,5 ore di riproduzione video in 2D. Mentre questa cifra rappresenta un aumento di 30 minuti rispetto alle aspettative iniziali, sorge la domanda se sia sufficiente per soddisfare le esigenze degli utenti che desiderano godere appieno delle potenzialità del dispositivo.

Costo e incertezze Apple Vision Pro

Considerando il prezzo di 3.499 Dollari negli Stati Uniti, ci si aspettava ovviamente una maggiore autonomia. I dubbi sono sorti anche considerando che il settore dei visori avanzati sta rapidamente crescendo e la concorrenza offre soluzioni più convenienti in termini di durata della batteria. Questa caratteristica potrebbe costare cara alla società? Anche se presente comunque tale “difetto” , Apple suggerisce che la batteria esterna può essere facilmente sostituita “in corsa”. L’acquisto di battery pack aggiuntivi potrebbe estendere l’autonomia complessiva a quattro ore e mezza o cinque ore di riproduzione video. Certo però che data la cifra, non ci si aspettava una spesa in più.

Un’ulteriore incertezza è sorta quando gli esperti hanno notato che dalla pagina prodotto di Vision Pro sul sito di Apple è scomparso il riferimento al fatto che il visore può essere utilizzato senza preoccupazioni di scaricare la batteria quando è collegato a un battery pack esterno connesso alla corrente. Questo dettaglio potrebbe avere un impatto significativo sull’usabilità del dispositivo e gli appassionati aspettano con ansia i primi hands-on per valutare l’impatto effettivo di questa caratteristica.

Nonostante questi dettagli, l’Apple Vision Pro rimane una delle novità più attese nel mondo della tecnologia. La sua combinazione di design elegante, tecnologia avanzata e funzionalità rivoluzionarie potrebbe ancora posizionarlo come il visore di riferimento nel panorama emergente della realtà mista e virtuale. Non si sa ancora come gli utenti risponderanno a questa nuova proposta di Apple e se il suo successo sarà in grado di superare le attuali domande sulla durata della batteria.