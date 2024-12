Il prezzo di Apple MacBook Air è letteralmente in caduta libera rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, ciò è possibile grazie ad una fantastica promozione che Amazon ha indubbiamente deciso di mettere a disposizione di tutti i consumatori, raggiungendo un livello di risparmio fuori dal normale.

Il modello attualmente in promozione prevede un display Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, affiancato dal processore Apple M2, con CPU e GPU entrambe a 8 core, la cui configurazione viene a sua volta completata da 16GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. Il prodotto si contraddistingue dalla massa per un design davvero più unico che raro, con chassis metallico di altissima qualità, completamente opaco, che non trattiene le impronte, e rende l’esperienza decisamente migliore del normale.

Amazon fuori di testa con lo sconto su Apple MacBook Air

Risparmiate moltissimo sull’acquisto del notebook Apple MacBook Air di ultima generazione, il suo listino di 1249 euro viene fortemente scontato direttamente da Amazon, fino a scendere ad una spesa finale da sostenere pari a soli 908,99 euro, così da poter approfittare di uno sconto del 27%, effettivamente alla portata di ogni utente in Italia. Premete qui per l’acquisto.

Nella parte anteriore, esattamente sopra al display, è presente una piccola videocamera FaceTime HD, che permette la registrazione FullHD a 1080p, affiancata a sua volta da tre microfoni in array. Il sistema audio è quattro altoparlanti, con audio spaziale, per una resa nettamente superiore alle aspettative. La batteria, a differenza di tanti altri modelli in commercio, è il fiore all’occhiello del device, in quanto riesce a garantire fino a 18 ore di utilizzo continuativo. Tale valore è da considerarsi una vera e propria stima, poiché dipende anche da tanti fattori.