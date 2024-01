Asus ha svelato al mondo la nuova famiglia di smartphone da gaming ROG Phone 8. La serie è composta da due device, la versione base e la variante Pro che mantengono caratteristiche tecniche simili tra loro.

Tra le principali novità, oltre prestazioni evolute per adattarsi alle nuove esigenze, troviamo anche un comparto fotografico rivisto. Asus ha voluto migliorare la qualità delle fotocamera per garantire agli utenti una versatilità mai vista prima nella serie.

Infatti, nonostante la vocazione da smartphone da gaming, la famiglia ROG Phone 8 diventa più versatile per l’utilizzo di tutti i giorni. Passando dal design alle prestazioni, i flagship sono al servizio degli utenti per tutte le loro necessità. Dal punto di vista estetico, Asus ha voluto dotare i due device di un design più fresco ed elegante.

Il display ha cornici sottili e integra una fotocamera posizionata in un notch circolare nella parte alta e centrale dello schermo. Il retro presenta il logo luminoso personalizzabile mentre la il ROG Phone 8 Pro un display mini-LED. Entrambi i device possiedono la certificazione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere.

Display

Il display di ROG Phone 8 e 8 Pro è un AMOLED LTPO da 6,78 pollici prodotto da Samsung con una risoluzione Full HD+ pari a 1080 x 2400 pixel. Il refresh rate arriva fino a 165Hz con una luminosità massima di 2.500 nit. Il pannello integra anche il sensore per rilevare le impronte e sbloccare così il dispositivo.

SOC e RAM

Le prestazioni dei due smartphone da gaming sono garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. La versione base può contare su 12 GB o 16 GB di memoria RAM LPDDR5x e su 256 GB di memoria interna di tipo UFS 4.0. La variante Pro arriva fino a 25 GB di RAM e fino ad 1 TB di memoria interna.

Batteria e OS

La batteria è da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W. Sono compatibili le tecnologie Quick Charge 5.0 e Power Delivery oltre alla ricarica wireless Qi da 15W. I device sono basati su Android 14 con l’interfaccia proprietaria ROG UI. Le funzionalità integrate del sistema operativo sfruttano l’Intelligenza Artificiale per riconoscere gli scenari di utilizzo e adattare le performance di conseguenza.

Fotocamere

Il comparto fotografico rinnovato si basa su una Sony IMX890 da 50 megapixel a cui si affianca una lente ultrawide da 13 megapixel e un teleobiettivo da 32MP. L’ottica frontale è da 32MP ottimizzata per i selfie.

Colorazioni e prezzi

Le colorazioni disponibili al lancio sono Rebel Grey e Phantom Black per la versione base mentre la ROG Phone 8 Pro arriverà esclusivamente nella variante Phantom Black. Le dimensioni generali sono di 163,8 x 76,8 x 8,9 mm con un peso di circa 225 grammi. I prezzi, non ancora confermati per l’Europa, partono da circa 1.200 euro per il ROG Phone 8 con 16/512GB di memoria e arrivano a 1.500 euro per il Phone 8 Pro nella configurazione più prestazionale.