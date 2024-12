WhatsApp: scopri la nuova app per spiare il tuo partner gratis

Se volete sapere quando i vostri contatti entrano e escono da WhatsApp, potete farlo con Whats Tracker, tutto in modo semplice e gratuito.

Grazie a Whats Tracker infatti è possibile monitorare gli orari di accesso di numeri selezionati. Il tutto consente poi anche di creare un report giornaliero con tutte le informazioni raccolte. Ovviamente si tratta di un’applicazione verificata che non contiene alcun tipo di rischio per gli utenti. Inoltre è totalmente gratuita.

Whats Tracker è l’app perfetta per capire quando una persona è online e quando esce dall’app

Usare un’applicazione come Whats Tracker è davvero semplice, almeno a detta di chi lo ha già fatto. Questa piattaforma infatti è intuitiva al massimo e bisogna solamente installarla per farla funzionare.

Tutto quello che serve fare in seguito è solo scegliere i numeri da spiare. Da quel momento l’applicazione terrà traccia di ogni movimento che quelle persone faranno all’interno di WhatsApp.

Ogni volta che il contatto che avete scelto entrerà o uscirà, WhatsApp lo segnalerà. Sullo smartphone infatti arriverà una notifica istantanea per rendere conto all’utente di tutto ciò. Tutto ciò funzionerà anche se l’utente avrà selezionato l’impostazione per non risultare mai online. In tanti la usano proprio per questo motivo.

Whats Tracker è gratuita e, a volte, disponibile sul Play Store. Se non doveste trovarla lì, potrete scaricarla in formato APK dal web. Per installarla, sarà necessario abilitare l’opzione per le app da fonti sconosciute, che si trova nelle impostazioni del telefono. È importante fare attenzione a scaricarla solo da siti sicuri per evitare problemi.

Nonostante il nome possa far pensare il contrario, Whats Tracker non ha nulla di illegale. L’app non permette di leggere i messaggi altrui o accedere a contenuti privati: si limita a registrare gli orari di connessione visibili a tutti su WhatsApp. È tutto molto semplice, basta solo cominciare.