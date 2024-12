Uno degli smartphone più economici, o comunque dal miglior rapporto qualità/prezzo, è al giorno d’oggi senza dubbio Xiaomi Redmi Note 13, dispositivo che riesce a catturare l’attenzione e l’interesse di tantissimi consumatori nel mondo, a partire ad esempio dal più che ottimo display da 6,67 pollici di diagonale, trattasi di un G-OLED che può raggiungere un refresh rate di 120Hz, appoggiandosi ad una risoluzione massima in FullHD+, per dettagli e nitidezza superiori al normale.

Il processore resta di fascia media, è il MediaTek Dimensity 6080, con una configurazione di base che prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (quest’ultima espandibile con l’ausilio di una microSD). La batteria è un componente di tutto rispetto, se considerate comunque che parliamo di 5000mAh, più che sufficienti per riuscire a garantire anche due giornate di utilizzo, con supporto alla ricarica rapida a 33W.

Xiaomi Redmi Note 13: una promozione folle su Amazon

Lo Xiaomi Redmi Note 13 è indubbiamente uno dei migliori smartphone del momento, uno dei più richiesti e desiderati dal pubblico, tanto che dovete pensare essere acquistabile a soli 141,90 euro, quando in realtà il suo listino è di 163,60 euro. Un risparmio che a prima vista potrebbe apparire ridottissimo, ma che in realtà convince proprio perché già il listino iniziale è tutt’altro che elevato. Per acquistarlo vi dovete collegare qui.

I punti di forza dello smartphone si sprecano letteralmente, con la presenza di un sensore posteriore da 108 megapixel, ottimo per riuscire a scattare istantanee di qualità superiore al normale, anche per quanto riguarda la fascia di prezzo di posizionamento. Ciò che manca è il chip NFC, tenete bene a mente che non sarà possibile in alcun modo utilizzare funzioni di questo tipo. Il prodotto può essere acquistato nell’unica colorazione disponibile.