Lenovo svela al CES una gamma eccezionale di nuovi dispositivi

Lenovo ha rubato la scena al CES di Las Vegas, presentando un’ampia gamma di nuovi dispositivi che spaziano dal gaming alla produttività, il tutto con una forte enfasi sull’Intelligenza Artificiale (IA) resa accessibile a tutti.

Tra le novità spiccano i nuovi Yoga Pro 9i (16″) e Yoga 9i 2-in-1 (14″), progettati per i creatori in movimento che cercano prestazioni elevate e robustezza. Grazie ai processori Intel Core ULTRA e ai chip intelligenti Lenovo AI Core, l’intelligenza artificiale è integrata in loco per migliorare la vita quotidiana. Entrambi i dispositivi vantano la certificazione MIL-STD-810H per una maggiore resistenza e includono un tasto dedicato a Microsoft Copilot. La società ha dimostrato, nella conference, il suo interesse verso l’innovazione tecnologica, visibile nella grande quantità di dispositivi che presentano così tante caratteristiche.

Tutte le novità presentate da Lenovo

Anche la famiglia Yoga di nona generazione si amplia, con modelli come il Lenovo Yoga Slim 7i (14″) con display OLED WUXGA e avente integrata la piattaforma Intel Evo basata su Meteor Lake. Nella gamma troviamo inoltre il Lenovo Yoga Pro 7i (14″) e il Lenovo Yoga Pro 7 (14″) configurabili con processori Intel Core ULTRA o AMD Ryzen 8000 HS-Series, affiancati da GPU NVIDIA fino alla RTX 4050. Anche il Yoga Book 9i (13″) si aggiorna con CPU Intel Meteor Lake e display PureSight OLED 2.8K, mentre i convertibili Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (16″) e Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14″) ricevono miglioramenti.

I ThinkBook si arricchiscono con il nuovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, un ibrido tra laptop e tablet con software combinato tra Windows e Android. Altri aggiornamenti includono il ThinkBook 13x Gen 4 basato su Intel Evo, il ThinkBook 14 i Gen 6+ con porta TGX per potenza grafica aggiuntiva, il ThinkBook 16p Gen 5 e il ThinkCentre neo 50a Gen 5. Coloro che sono appassionati di gaming, troveranno ciò che cercano nei modelli della gamma Legion, come il Lenovo Legion 7i (16”), Legion Slim 5 (16”) e Legion 5i (16”) di nona generazione, adatti a giocatori e studenti di discipline STEM. Novità sono disponibili anche per Legion 9i (16”), Legion Pro 7i (16”) e Legion Pro 5i (16”). Per gli amanti dei desktop, la società propone i nuovi Legion Tower 7i e Legion Tower 5i.