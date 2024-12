Ottima occasione per regalarsi la Sony PlayStation 5 per Natale, arriva una delle promozioni più richieste ed attese dal pubblico, con quale è possibile avere tra le mani una delle console più amate con uno sconto di 100 euro, questo grazie all’offerta disponibile su Amazon.

La versione che vi proponiamo oggi va a sostituire la console classica, quella lanciata nel corso del 2020 e dalle dimensioni maggiorate, con la Sony PlayStation 5 Slim, nel suo essere standard, ovvero con lettore disco direttamente integrato, per l’avvio di giochi direttamente su blu-ray e non solamente digitali. All’interno della confezione gli utenti possono davvero trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento, tra cui ad esempio un joystick DualSense di colore bianco (lo stesso della console). Esiste eventualmente la possibilità di aggiungerne a piacimento, anche se in questo caso sarà necessario versare un contributo maggiore rispetto al prezzo mostrato nell’articolo.

Collegatevi subito al canale Telegram dedicato ad Amazon, così avrete i codici sconto gratis in esclusiva sul vostro smartphone, e le offerte migliori del momento.

Amazon da sogno: il prezzo sulla Sony PlayStation 5 è folle

Gli utenti possono finalmente pensare di acquistare la Sony PlayStation 5 ad un prezzo estremamente favorevole, almeno in confronto al listino originario di 549 euro. Solamente in questi giorni è disponibile uno sconto Amazon pari al 14% di suddetta cifra, così da arrivare a dover investire per l’acquisto, al seguente link, solamente 474 euro.

Al netto della variazione estetica, tra la PS5 Slim e la standard classica che abbiamo visto nel 2020, le prestazioni restano essere sostanzialmente sempre le stesse, con possibilità di raggiungere risoluzione in 4K a 120Hz di refresh rate, a patto che comunque la console venga effettivamente collegata ad un televisore compatibile. Ricordiamo che non basterà avere il device compatibile, ma dovranno venire utilizzati cavi e porta HDMI almeno 2.1, in caso contrario non sarà possibile raggiungere refresh elevati.