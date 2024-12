Se con l’arrivo del periodo natalizio avete il desiderio di aggiornare la promozione presente sul vostro smartphone, le opzioni da prendere in considerazione sono senza alcun dubbio tantissime, in Italia infatti il mercato della telefonia vanta davvero tantissimi provider che ogni giorno offrono un catalogo di offerte ricco di opzioni stratificate in modo da accontentare tutti gli utenti.

Tra i vari provider presenti sul suo italiano, uno sicuramente di primissimo livello e che merita la vostra attenzione é ho mobile, l’operatore vestito di viola, infatti, da quasi un decennio garantisce ai propri clienti delle promozioni davvero imperdibili caratterizzate da costi davvero competitivi con tantissimi giga a disposizione per poter navigare senza preoccupazioni.

Ecco dunque che ancora una volta il provider in questione ha ribadito il concetto lanciando una promozione che include tutto il necessario necessario per un’esperienza completa e gratificante, nella sua ultima promozione infatti è presente anche il 5G per godere della velocità massima disponibile attualmente sul mercato.

Cosa offre la promozione

La promo di cui vi parliamo oggi garantirà chi decide di attivarla ben 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, il costo mensile ammonta a 9,99 € al mese ed è presente un costo di attivazione di 2,99 € ma solo per coloro che attivano un nuovo numero direttamente in ho mobile E per coloro che effettuano la portabilità del proprio numero da un operatore virtuale specifico presente all’interno di un elenco indicato nella pagina ufficiale della promozione, in caso contrario infatti il costo di attivazione salirà a 29,90 €, in ogni caso quest’ultimo include il costo della Sim che potrà essere sia in formato fisico sia informato digitale eSIM.

Dunque, nel caso foste interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale del provider in questione e cliccare sulla pagina dedicata alla promozione per poi procedere con l’attivazione online in pochi semplici passi.