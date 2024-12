Tutti al giorno d’oggi sembrano volere un notebook da gaming, perché allora non pensare di mettere le mani su un Asus TUF, una delle serie più amate dal pubblico, che trova la sua massima espressione nel modello A16 (precisamente FA608WV#B0D5RG4B89), oggi in promozione su Amazon con un prezzo davvero da saldo.

Il dispositivo viene contraddistinto dalla presenza di un monitor da 16 pollici di diagonale, un anti-riflesso con refresh rate a 144Hz, per riuscire a tutti gli effetti a godere della massima fluidità in fase di utilizzo nell’esecuzione dei giochi di ultima generazione, ricordando essere a tutti gli effetti un IPS LCD di più che discreta qualità. Il processore posto alla base del dispositivo è un AMD Ryzen 9 HX370, top di gamma che viene a sua volta impreziosito dalla presenza di 32GB di RAM e 2TB di memoria interna su SSD PCIe. La parte grafica viene controllata dalla NVIDIA GeForce RTX 4060 con 6GB dedicati, una delle migliori in circolazione per quanto riguarda la fascia alta del settore.

Notebook da gaming ASUS TUF in promozione su Amazon

Lo sconto di cui vi parliamo è attivo direttamente su questo notebook per un periodo di tempo estremamente limitato, il prezzo più basso raggiunto negli ultimi 30 giorni era stato di 2199 euro, ma oggi Amazon ha deciso di andare ancora nettamente oltre, abbassandolo di 500 euro, fino ad arrivare così a poter spendere solamente 1699 euro per il suo acquisto a questo link.

Molto buona è la cancellazione del rumore direttamente con il microfono integrato nella scocca, il sistema AI bidirezionale offre un’ottima esperienza sonora, anche grazie alle ventole ARC Flow che vanno a migliorare il flusso d’aria addirittura del 13% rispetto ai valori tradizionali. E’ un notebook leggero, ma ad alte prestazioni, perfetto quasi per tutti.