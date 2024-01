Negli USA debutta ufficialmente il tostapane Xbox pensato come regalo per tutti i gamers che vogliono a colazione un oggetto davvero particolare; il tostapane di Xbox viene dopo il frigorifero Xbox Series X presentato qualche tempo fa come elettrodomestico molto insolito e divertente. Le linee del tostapane sono identiche a quelle della console: sfondo bianco con un tondo nero sul lato; la cosa molto interessante è che il pane viene tostato con il logo della casa.

La prima apparizione del tostapane era avvenuta su Twitter a fine marzo del 2023 e adesso Microsoft ha ufficializzato il prodotto proponendolo sul mercato statunitense. Date le sue dimensioni è ideale per tostare bagel grazie all’ apposito pulsante, waffle surgelati grazie al riscaldamento rapido, toast e muffin inglesi. Il prodotto per ora rimane in vendita solo negli Stati Uniti però in un futuro prossimo potrebbe anche essere importato da qualche catena europea per venderlo in Europa.

Xbox ecco le caratteristiche del famoso tostapane

Il tostapane di Xbox è costituito da un selettore della tonalità di tostatura desiderata con un display a LED che funge da timer, ha una funzione anti-inceppamento, controllo automatico della temperatura, vassoio raccogli-briciole e resistenze progettate per imprimere il logo di Xbox sul pane. L’ involucro misura 38,1 cm di lunghezza, 11,68 cm di larghezza e 19,3 cm di altezza, caratteristiche ideali per cuocere qualsiasi tipo di pane.

Si propone anche come regalo ideale per tutti i giocatori e fan di Microsoft che vogliono un oggetto in più nella cucina. Questo non è il primo tostapane dedicato ai videogiochi, infatti era stato creato quello dedicato da Destiny 2 che imprimeva anch’ esso l’ iconico marchio del tricorno sulle fette di pane, anche Razen ne aveva realizzato uno con il nome di Project Breadwinner anche se non è stato più pubblicizzato. Il prodotto di Xbox è in vendita su Wallmart a circa 40 dollari.