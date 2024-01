Nel corso della conferenza al CES 2024, NVIDIA ha rivelato una rivoluzionaria tecnologia basata sull’intelligenza artificiale generativa, sviluppata in collaborazione con Convai, con l’ambizioso obiettivo di trasformare il comportamento dei Personaggi Non Giocanti (PNG) nei videogiochi. La novità si propone di rendere il comportamento dei PNG più realistico, consentendo loro di compiere azioni in tempo reale anche in assenza del giocatore.

Convai: l’IA che riscrive le regole del gioco

L’annuncio di NVIDIA suggerisce l’implementazione di una vera e propria piattaforma che fornirà agli sviluppatori strumenti per creare PNG dotati di “capacità di conversazione, percezione e generazione di azioni in gioco rivoluzionarie”. Questo rappresenterebbe un avanzamento significativo nella tecnologia dell’IA applicata ai PNG, promettendo di ridefinire completamente il modo in cui si comportano e reagiscono all’interno dei videogiochi.

Secondo il comunicato stampa ufficiale, la tecnologia di Convai, già adottata da alcuni sviluppatori, sarà integrabile con motori di gioco come Unreal Engine e Unity. Ciò consentirà agli sviluppatori di migliorare la percezione degli spazi occupati dai PNG, ottimizzare le loro azioni e potenziare l’interazione reciproca.

L’approccio di NVIDIA prevede che l’IA permetta ai PNG di eseguire istruzioni complesse, come inseguire un personaggio attraverso la mappa, completare compiti specifici e altro ancora. I PNG saranno in grado di esprimere emozioni e intraprendere interazioni organiche, trasformando in modo sostanziale la narrazione e l’interattività all’interno dei videogiochi. Questa tecnologia apre a sviluppatori e giocatori possibilità praticamente illimitate.

Il futuro interattivo del gioco

Gli sviluppatori saranno in grado di sfruttare l’IA per creare esperienze di gioco più immersive, mentre i giocatori potranno interagire in modo più dinamico con i PNG di Convai. Ad esempio, sarà possibile richiedere informazioni specifiche sui luoghi in cui si trovano, e i PNG risponderanno in tempo reale, arricchendo ulteriormente l’esperienza di gioco.

L’introduzione di questa tecnologia rappresenta un importante passo avanti nell’evoluzione dei videogiochi, aprendo la strada a scenari più complessi, coinvolgenti e interattivi. L’intersezione tra intelligenza artificiale e sviluppo di giochi potrebbe definire il futuro dell’intrattenimento digitale, introducendo nuovi standard di realismo e coinvolgimento.