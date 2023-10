L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei videogiochi sta portando risultati molto interessanti, ma alquanto strani. Tra i diversi titoli disponibili ci sono delle parodie dei giochi più conosciuti che rendono il tutto molto divertente. Ciò che sorprende e la qualità della realizzazione e dei dettagli. Il loro utilizzo ha però una doppia faccia: la prima è l’enorme possibilità che questa tecnologia offre in questo frangente, mentre dall’altra parte vi è il modificare qualcosa di già esistente senza spendere molto e non dovendo tener conto del copyright delle grandi aziende.

Quest’ultimo particolare sta portando ad un forte dibattito che però, per ora cercheremo di evitare. Ci concentreremo invece sul lato creativo dei videogames creati con le IA, che sono a dir poco incredibili e molto curiosi.

Vidogiochi creati dalle IA da non perdere

Premettiamo che vi daremo soltanto tre titoli di videogiochi che ci hanno particolarmente ispirato. La lista in realtà è molto più lunga e basta effettuare una ricerca breve online per accedervi.

Fanta Finale

Già il nome dovrebbe darvi qualche indizio. Sì la serie originale di Final Fantasy in questi ultimi anni ha subito un leggero calo, a pensarci e a risolvere il problema potrebbe essere il capitolo ideato da Square Enix chiamato Fanta Finale. Nel gioco i protagonisti dovranno sfidarsi tra loro vincendo a colpi di bevute della bevanda conosciuta in tutto il mondo e di casa Coca Cola, cercando però di non ingrassare. Non si sa chi vincerà perché dovremmo aspettare il 2024, quando verrà distribuito, insieme ad altri videogiochi, in un tempo limitato sulla PS5.

Need for Speed Carbonara

Questo videogioco ci ha fatto parecchio ridere ed è alquanto geniale. In realtà Need For Spped Carbonara fu creato 10 anni fa da Electronic Arts. Diciamo che ha un accento particolarmente in romanesco e che allora destò parecchio interesse, ma anche un forte dibattito che continua ancora oggi. Di che mai potrà trattare questa discussione se non dell’utilizzo della pancetta o del guanciale. Inoltre, cosa che ha colpito il cuore di tanti tradizionalisti e che non veniva specificato il formaggio in uso. Insomma, dovevano dare molta più attenzione a questi dettagli importantissimi.

Assassin’s Weed

Si sa che il lavoro dell’assassino a volte può essere stressante. Come fanno ad essere così sicuri di salvarsi quando saltano dai tetti in un semplice cumulo di paglia? Ci deve essere una bella dose di coraggio oppure di altro. Il videogioco com’è comprensibile si ispira ad Assassin’s Creed, ma i protagonisti questa volta si concentrano su una sostanza particolare che potrebbe permettere loro di vivere la vita con una certa tranquillità.