La problematica delle chiamate indesiderate da call center e disturbatori telefonici è diventata sempre più diffusa in questi ultimi anni. Questa diffusione del fenomeno si è verificata nonostante gli sforzi del Governo nel tentativo di introdurre il Registro delle Opposizioni. Ad oggi, milioni di consumatori lamentano di ricevere regolarmente chiamate moleste da numeri sia nazionali che internazionali, con proposte di offerte, sondaggi, o addirittura chiamate silenziose che interrompono dopo pochi secondi.

Il citato Registro delle Opposizioni, ideato per consentire ai consumatori di inserire i propri numeri di telefono al suo interno al fine di evitare chiamate indesiderate, sembrava essere la soluzione perfetta. Purtroppo, però questo sistema ha avuto un impatto limitato.

I trucchi utili per bloccare le chiamate dai call center

Fortunatamente, esistono ulteriori soluzioni che permettono di bloccare queste chiamate indesiderate sia su dispositivi iOS che su quelli Android. Nello specifico, per quanto riguarda i dispositivi iPhone, una delle opzioni disponibili è quella di attivare la funzione “Silenzia numeri sconosciuti” nelle Impostazioni del telefono. Ci sono inoltre altri metodi che includono l’utilizzo di app di terze parti scaricabili dall’App Store o il blocco manuale dei numeri indesiderati nelle Chiamate recenti.

Per gli utenti Android, invece, è possibile utilizzare l’opzione “Blocca numeri“. Attraverso questa funzione è possibile inserire manualmente i contatti da bloccare. Un’altra soluzione comporta lo scaricare app antispam direttamente dal Play Store di Google. Inoltre, la funzione “ID chiamante e spam” è un’alternativa conveniente che può essere attivata tramite le Impostazioni dell’app Telefono.

Questi metodi offrono una difesa efficace contro le chiamate indesiderate da call center e non solo. Infatti, garantiscono, in una certa misura, agli utenti di ricevere solo chiamate da numeri verificati. Inoltre, nonostante la sua diffusione limitata, come detto, è comunque consigliabile anche attivare il Registro delle Opposizioni, inserendo il proprio numero telefonico attraverso il sito dedicato. In questo modo gli utenti potranno massimizzare la protezione contro le chiamate indesiderate.

Dunque, sebbene la proliferazione di chiamate indesiderate sia un problema persistente, l’uso combinato di funzioni native dei telefoni e app di terze parti, insieme alla registrazione nel Registro delle Opposizioni, può offrire una difesa completa contro le molestie telefoniche e migliorare l’esperienza complessiva degli utenti.