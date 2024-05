Uno studio su scala globale ha messo in discussione tutti gli studi che provano i danni dovuti all’uso smodato – o anche moderato – di Internet e molte delle tecnologie che ne fanno uso. Le ultime ricerche associano il tempo trascorso online ad un aumento dello stato di benessere di ciascuno di noi.

I ricercatori dell’Università di Oxford hanno analizzato i dati di 2,4 milioni di persone in 168 paesi per 15 anni, per capire se l’uso regolare di Internet sia un fattore positivo o negativo quando si tratta di benessere psicofisico. Hanno rilevato che la soddisfazione di vita in tutti i Paesi considerati era più alta dell’8,5% per coloro che avevano accesso a Internet. Le loro esperienze positive strettamente correlate al tempo passato online erano più dell’8,3%.

Analizzando oltre 33.000 diversi modelli statistici e sottoinsiemi di dati, i ricercatori hanno scoperto che l’84,9% delle associazioni tra tempo trascorso online e benessere sono positive. “È un po’ un cliché, ma affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie”, aggiunge Andrew Przybylski, professore di comportamento umano e tecnologia presso l’Oxford Internet Institute.

“Se vogliamo rendere il mondo online più sicuro per i giovani, non possiamo semplicemente puntare sui comportamenti restrittivi e soluzioni utopisticamente valide per tutti. Dobbiamo davvero assicurarci di essere sensibili al fatto che le nostre menti cambino in base ai dati. Spero davvero che questo messaggio arrivi invece di essere solo un’altra notizia tra tante in un altro stupido dibattito”. Przybylski ritiene, dunque, che il tempo trascorso online se proficuo come dimostrato dalla ricerca non va demonizzato, va solo gestito. “Nulla di nuovo in questo senso, ma siamo soliti pensare che vada gestito poiché nocivo e controproducente non il contrario”.

Tempo trascorso online e benessere: uno studio rileva la correlazione tra i due fattori

“Siamo rimasti sorpresi di trovare una correlazione positiva tra benessere e uso di Internet nella maggior parte delle migliaia di modelli coinvolti nella nostra analisi”. Nello studio, il benessere è stato misurato sulla base di otto indicatori chiave: soddisfazione di vita, esperienze quotidiane negative e positive, due misure di benessere sociale (benessere legato al gradimento del luogo in cui si vive e al sentirsi al sicuro), benessere fisico, benessere della comunità ed esperienze. Sono stati presi in considerazione anche fattori come l’istruzione, il reddito e la salute. Tuttavia, lo studio non ha esaminato nello specifico l’uso dei social media che richiederebbe uno studio separato.

“Ci auguriamo che i nostri risultati forniscano un contesto più ampio al dibattito sul tempo trascorso davanti allo schermo. C’è bisogno di ulteriore lavoro in questo settore. Esortiamo i fornitori di piattaforme a condividere i loro dati dettagliati sul comportamento degli utenti con gli scienziati in campo sociale che lavorano in questo senso, per un’indagine scientifica trasparente e utile. Anche per consentire una comprensione più completa delle tecnologie nella nostra vita quotidiana”.

Tobias Dienlin, che studia come i social media influiscono sul benessere all’Università di Vienna, ha dichiarato alla rivista Nature che lo studio “non può contribuire al recente dibattito se l’uso dei social media sia dannoso o meno. O se gli smartphone debbano o meno essere vietati a livello mondiale”. Ha aggiunto: “Diversi canali e usi di Internet hanno effetti diversi sui risultati in termini di benessere”.