Chiamate indesiderate, addio telemarketing con un semplice tocco

Le chiamate indesiderate sono un disturbo comune per molti, interrompendo momenti di lavoro o di relax con offerte di telemarketing o contatti da numeri non riconosciuti. La natura imperscrutabile di queste chiamate le rende difficili da anticipare e gestire.

Chiamate indesiderate: la soluzione

Per contrastare questo fenomeno, una soluzione efficace è l’utilizzo di filtri anti-spam. Alcuni operatori telefonici offrono servizi di filtraggio delle chiamate, che possono essere attivati a fronte di un piccolo costo mensile. Tuttavia, non è sempre necessario sostenere questa spesa aggiuntiva, poiché i dispositivi mobili moderni sono spesso dotati di funzionalità integrate che possono essere sfruttate per lo stesso scopo senza costi aggiuntivi.

Per attivare il filtro anti-spam su un dispositivo Android, è sufficiente accedere all’applicazione della rubrica, selezionare “Impostazioni” e poi “Telefono“. All’interno di questa sezione, si troveranno diverse opzioni, ma quella di interesse è “Silenzia numeri sconosciuti”. Attivando questa opzione, il dispositivo non suonerà più quando si riceverà una chiamata da un numero non salvato in rubrica.

Questa funzione, una volta attivata, impedisce alle chiamate identificate come spam di raggiungere l’utente, bloccando la chiamata e permettendo al chiamante di lasciare un messaggio SMS come unico metodo di comunicazione. Questo si rivela un metodo efficace per evitare interruzioni da call center o altre chiamate non desiderate.

Per gli utenti iPhone, esiste una funzione simile, sebbene possa essere denominata diversamente. È importante notare che, nonostante la sua disponibilità, essa non è attiva per impostazione predefinita. Sarà necessario un breve momento di ricerca nelle impostazioni del proprio dispositivo per attivarla e proteggersi dalle chiamate indesiderate.

In conclusione, l’attivazione di un filtro anti-spam integrato nel proprio smartphone è un metodo semplice ed efficace per ridurre significativamente il disturbo causato dalle chiamate indesiderate, senza la necessità di sostenere costi aggiuntivi per servizi esterni. Con pochi passaggi è possibile migliorare la propria esperienza quotidiana e mantenere la propria tranquillità.