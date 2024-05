L’Italia, terra di bellezze naturali e cultura millenaria, sta guidando la marcia mondiale verso un futuro più sostenibile. In che modo? Ebbene Attraverso l’energia solare fotovoltaica. Il Bel Paese si sta infatti affermando come una potenza nel campo delle energie rinnovabili. Il tutto grazie a più di un milione e mezzo di impianti fotovoltaici installati e aventi una potenza che supera i 30GW, . I dati rilasciati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) offrono uno sguardo illuminante sullo straordinario progresso del settore. A tal proposito il 2023 si è rivelato un anno molto importante.

Italia, il futuro nelle nostre mani

Durante questo periodo infatti sono stati installati in Italia oltre 371.000 nuovi impianti fotovoltaici. Dalla potenza aggiunta di più di 5 GW. Questi risultati rappresentano un aumento rilevante rispetto a quelli precedenti. In quanto testimoniano l’entusiasmo e l’impegno del Paese nel campo delle energie pulite. Le regioni settentrionali, tra cui la Lombardia e il Veneto, hanno guidato la carica con il maggior numero di nuove installazioni. Contribuendo in modo tangibile alla crescita del settore. La produzione di energia solare ha raggiunto così un nuovo picco. Si parla infatti di 30.000 GWh prodotti. I quali hanno dimostrato l’efficacia e l’importanza del fotovoltaico nel soddisfare la crescente domanda energetica del Paese.

È importante sapere che non è solo la quantità di impianti e la potenza installata a dimostrare il successo nel settore. È anche la diversificazione e l’innovazione che caratterizzano questo obiettivo italiano. L’incremento dell’autoconsumo, l’adozione di nuove tecnologie e la crescita degli impianti a terra e galleggianti testimoniano l’adattabilità e la resilienza del contesto. L’agri-voltaico, in particolare, si sta rivelando una soluzione promettente. Soprattutto con regioni come la Puglia e la Basilicata che abbracciano questa pratica. In più , l’Italia sta sperimentando un aumento dei sistemi di accumulo, che contribuiscono ulteriormente alla stabilità e alla sicurezza del sistema energetico nazionale.