Si torna a parlare dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Apple. Questa volta, oggetto delle indiscrezioni è stato il modello iPhone 16 Pro Max. Nel corso delle ultime ore sono infatti emersi in rete nuovi rumors e indiscrezioni che ci hanno rivelato come dovrebbe essere dal punto di vista dimensionale. In particolare, sembra che questo modello sarà leggermente più grande del suo predecessore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iPhone 16 Pro Max potrebbe essere più grande di iPhone 15 Pro Max

A quanto pare, il colosso americano Apple ha deciso di aumentare le dimensioni dei suoi prossimi smartphone di punta, in particolare del modello iPhone 16 Pro Max. Come già accennato in apertura, infatti, nel corso delle ultime ore sono emersi in rete dei nuovi rumors riguardanti proprio questo aspetto. In particolare, il leaker Majin Bu ha pubblicato sulla propria pagina del social network X alcune immagini che mettono a confronto le dimensioni di iPhone 16 Pro Max e iPhone 15 Pro Max.

Come è possibile notare anche dalle immagini, il nuovo modello di casa Apple avrà delle dimensioni decisamente più generose rispetto a quelle del suo predecessore. In particolare, il nuovo modello sarà decisamente più alto, mentre la larghezza sembra pressoché la stessa tra i due modelli. A detta delle ultime indiscrezioni, il nuovo modello dovrebbe poi disporre di un display con una diagonale leggermente più ampia. Si parla di circa 0,2 pollici in più rispetto al precedente modello.

Al momento, però, non sappiamo se Apple abbia ottimizzato ulteriormente le cornici attorno al display, dato che nell’immagine lo schermo di iPhone 16 Pro Max risulta spento e quindi le cornici non sono visibili. Staremo a vedere se queste immagini pubblicate dal leaker Majin Bu risulteranno veritiere o meno. Ricordiamo che, con la nuova serie di smartphone, il colosso Apple introdurrà anche il nuovo tasto fisico con il quale sarà possibile scattare foto e video. Quest’ultimo dovrebbe essere a sfioramento e dovrebbe supportare quattro funzionalità differenti.