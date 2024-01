NVIDIA ha recentemente svelato in modo ufficiale la sua ultima serie di GPU, la GeForce RTX 40 SUPER, durante l’edizione del CES 2024. Questa famiglia di schede grafiche presenta tre modelli principali: la GeForce RTX 4080 SUPER, la GeForce RTX 4070 Ti SUPER e la GeForce RTX 4070 SUPER. Questi nuovi prodotti non solo rappresentano un notevole avanzamento rispetto alle versioni precedenti, ma si distinguono anche per un posizionamento leggermente diverso sul mercato. Situazione evidenziata anche dall’annuncio dei prezzi e dalle date di uscita in Italia.

Le GPU appartenenti a questa nuova serie sono alimentate dall’architettura NVIDIA Ada Lovelace e offrono prestazioni notevoli, con una potenza che raggiunge fino a 52 shader TFLOPS, 121 RT TFLOPS e 836 AI TOPS. Ciò che attira particolarmente l’attenzione è il fatto che i prezzi sono inferiori rispetto a quelli dei modelli precedenti. In questo modo agli acquirenti viene offerta una combinazione di potenza e convenienza.

Le novità in arrivo di NVIDIA

La GeForce RTX 4080 Super è il modello di punta, mirato al massimo delle prestazioni in termini di risoluzione e frame–rate. Disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 999 dollari e in Italia a 1.129 euro, questa GPU è dotata di 16 GB di VRAM GDDR6X, 10.240 CUDA Core, un Core Shader Ada Lovelace da 52 Shader-TFLOPS e 836 AI TOPS. Il DLSS Frame Generator offre un ulteriore incremento delle prestazioni, rendendo la RTX 4080 SUPER due volte più veloce della RTX 3080 Ti. La data di disponibilità è fissata per il 31 gennaio 2024.

La GeForce RTX 4070 Ti Super è posizionata come una soluzione intermedia. Il modello mira a offrire elevate prestazioni a una risoluzione di 1440p con frame–rate elevati e preset grafici di alta qualità. Con un prezzo di 799 dollari negli USA e 909 euro in Italia, questa scheda include 16 GB di VRAM GDDR6X, 8.448 CUDA Core, un Core Shader Ada Lovelace da 44 Shader-TFLOPS e 706 AI-TFLOPs. La disponibilità sul mercato è prevista per il 24 gennaio 2024.

Infine, la GeForce RTX 4070 Super è pensata per il gaming a 1440p con frame–rate elevati. Il modello sarà disponibile al prezzo di 599 dollari negli USA e 679 euro in Italia. Equipaggiata con 12 GB di VRAM GDDR6X, 7.680 CUDA Core, un Core Shader Ada Lovelace da 44 Shader-TFLOPS e 568 AI-TFLOPs, questa GPU sarà acquistabile a partire dal 17 gennaio 2024.

Questi nuovi modelli sembrano promettere una combinazione di potenza e accessibilità, rappresentando un passo avanti significativo nel panorama delle schede grafiche di fascia alta.