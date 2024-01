L’attesa per l’arrivo del tanto atteso Vision Pro di Apple sul mercato statunitense sembra essere giunta al termine, con la possibilità di vedere il visore di realtà mista disponibile già a partire dalla fine di gennaio. Questa notizia contraddice le speculazioni degli ultimi mesi, che suggerivano un possibile ritardo nella commercializzazione.

Secondo Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, Apple avrebbe già iniziato a spedire alcune unità del Vision Pro ai magazzini, pronti a distribuirle negli Apple Store. Nel frattempo, sembra che gli Apple Store stessi siano entrati in “modalità di preparazione” per accogliere il nuovo dispositivo. Gurman prevede un annuncio ufficiale da parte di Apple nella prossima settimana, forse per distogliere l’attenzione dal CES in corso a Las Vegas.

Arrivo l’Apple Vision Pro

Il Vision Pro, almeno inizialmente, sarà disponibile solo presso i negozi fisici di Apple, richiedendo una prenotazione e un appuntamento online per l’acquisto. Questa strategia potrebbe essere dovuta alla necessità di personalizzare il visore per ogni singolo utente, garantendo così la migliore esperienza d’uso possibile. Ad esempio, per coloro che indossano occhiali, è previsto l’acquisto di lenti graduate aggiuntive realizzate da ZEISS.

Mark Gurman ha anche rivelato che da due a quattro dipendenti di ogni Apple Store statunitense saranno inviati a Cupertino per ricevere corsi di formazione specifici sul Vision Pro. Questi dipendenti avranno poi il compito di condividere le loro conoscenze con i team dei negozi una volta tornati. Inoltre, sembra che il 21 gennaio ci saranno incontri con i dipendenti di tutti gli Apple Store statunitensi per discutere le procedure di vendita.

Il Vision Pro, con un prezzo iniziale di 3.500 dollari, con 256 GB di spazio di archiviazione. I preordini inizieranno il 19 gennaio alle 5:00 PST, con gli inserti ottici ZEISS disponibili a 149 dollari.

Il pacchetto del Vision Pro includerà il visore, il cinturino Solo Knit e il cinturino Dual Loop per offrire opzioni di vestibilità personalizzate. Inoltre, saranno inclusi accessori come Light Seal, cuscinetti Light Seal, coperturafrontale, panno per lucidare, batteria, cavo di ricarica USB-C e alimentatore USB-C. In questo modo gli utenti avranno a propria disposizione un pacchetto completo per sfruttare appieno la loro esperienza di realtà mista.

Il visore, inizialmente sarà, venduto esclusivamente negli Stati Uniti, con l’aspettativa di un’espansione verso Cina, Canada e Regno Unito entro la fine dell’anno. Attualmente, non ci sono informazioni riguardo all’arrivo del dispositivo sul mercato europeo.