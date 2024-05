Google di recente ha annunciato la chiusura imminente del suo servizio VPN incluso in GoogleOne. Segnalando una vera e propria svolta nelle strategie di prodotto del noto colosso tecnologico. Questa decisione è stata presa al fine di concentrare maggiormente le risorse sulle funzionalità della piattaforma. In particolare quelle che hanno dimostrato di essere più popolari e richieste. Segnando un chiaro spostamento verso un modello di business più orientato alle esigenze del mercato. L’ultimo giorno di operatività per la VPN è fissato per il 20 giugno 2024, lasciando alle persone un periodo di transizione per adattarsi e trovare altre valide alternative.

Google One, fine di un servizio

L’evoluzione della VPN di Google One ha rappresentato un percorso complesso. In quanto caratterizzato da diversi tentativi di adattamento e rinnovamento. Lanciata nell’ottobre 2020 come parte dei servizi offerti per gli utenti Android, la VPN era inizialmente disponibile solo per i piani di GoogleOne da 2 TB a un costo di 9,99 euro al mese. Ma nonostante gli sforzi per renderla più accessibile e la sua inclusione gratuita per 5 anni nei dispositivi Pixel 7 e 7Pro, sembra che non abbia raggiunto il successo sperato. L’inclusione del suddetto servizio in tutti i piani Google, compreso il piano base che offre 100GB di archiviazione in cloud a 1,99€ al mese, è stato l’ultimo tentativo di risvegliare l’interesse. Ma evidentemente senza ottenere i risultati desiderati.

La decisione di dismettere questa opzione ha suscitato diverse reazioni nella community tecnologica. Con alcuni utenti delusi per la perdita di un qualcosa che apprezzavano e altri che accolgono con favore la possibilità di esplorare alternative più consolidate sul mercato. Ad ogni modo, Google ha fornito alternative per coloro che utilizzeranno attualmente la VPN di GoogleOne, tra cui l’utilizzo di quella inclusa nei piani telefonici di GoogleFio o di altre disponibili sul Play Store. In più, i possessori di dispositivi Pixel7 potranno continuare a utilizzare la funzionalità VPN tramite un aggiornamento di sistema previsto per il 3 giugno 2024. Ad ogni modo questa notizia segna una tappa molto importante nella storia dei servizi offerti dal colosso di Mountain View. Evidenziando la necessità di adattarsi alle mutevoli esigenze delle persone e di concentrare le risorse su soluzioni più pertinenti e rilevanti per il mercato attuale.