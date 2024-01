Apple iPhone 15 è ad oggi uno degli smartphone più richiesti e desiderati da parte del pubblico mondiale, un prodotto capace di racchiudere al proprio interno il meglio del meglio, in termini di specifiche tecniche, garantendo in egual misure prestazioni da top di gamma.

Fortunatamente esiste Amazon per riuscire a risparmiare sui vari acquisti, infatti oggi il prodotto in questione può essere comprato con un forte risparmio sul valore originario di listino. Il modello viene commercializzato con sistema operativo iOS 15, e presenta tutte le caratteristiche di base: display Super Retina da 6,1 pollici di diagonale, connettività 5G, processore di ultima generazione, ed un comparto fotografico che supera di gran lunga quando visto in passato.

Apple iPhone 15: un risparmio assurdo per tutti gli utenti

Tutti dovrebbero acquistare l’Apple iphone 15 a questo prezzo, dovete infatti sapere che al giorno d’oggi il dispositivo è disponibile a soli 854 euro, con un risparmio del 13% rispetto ai 979 euro previsti originariamente di listino. La variante disponibile prevede 128GB di memoria interna e la comoda colorazione Verde, non sappiamo per quanto tempo tutto resterà valido, né se in futuro verranno scontati anche altri colori.

All’interno della confezione gli utenti possono trovare lo smartphone ed il cavo di collegamento, USB-C to USB-C, così da facilitare la ricarica rapida di Apple. La garanzia è come al solito di 24 mesi, parte dall’esatto giorno in cui ricevete il prodotto direttamente presso la vostra abitazione, e copre solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali.