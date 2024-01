Oppo è ASSURDA: gli auricolari su AMAZON costano pochissimo

Gli auricolari Oppo, in particolar modo il modello Enco Air3, rappresentano la via più breve per il pubblico per arrivare alla buona musica, spendendo decisamente meno di quanto avrebbero mai effettivamente pensato. Tutto questo è possibile grazie, anche, ad Amazon, azienda che promette un risparmio davvero più unico che raro per tutti i consumatori.

Il prodotto in questione è prima di tutto caratterizzato da un design che ricorda vagamente le Apple AirPods Pro, le cuffie più amate dal pubblico. Il colore attualmente in promozione è il Viola, ciò che attira è sicuramente il suo essere fortemente sfumato e molto simile al color pastello. Il driver integrato è da 13,4 millimetri, capace di raggiungere un volume massimo più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, grazie anche alla cancellazione del rumore IA (per le chiamate) ed i controlli completamente touchscreen.

Scoprite subito le offerte Amazon con i codici sconto gratis, che potete avere solo con il nostro canale Telegram ufficiale.

Oppo, gli auricolari sono molto economici oggi

Risparmiare sull’acquisto di queste cuffie Oppo è davvero semplicissimo, ad oggi potete infatti pensare di spendere il 29% in meno del prezzo consigliato, che si tramuta in uno sconto di 20 euro, per arrivare così a dover pagare un complessivo di 49 euro, contro i 69 euro previsti originariamente.

Compralo su Amazon

Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi device in circolazione, sia esso con sistema operativo iOS che Android, non è quindi essenziale che si sia in possesso di un dispositivo marchiato Oppo, tutto questo grazie alla connettività legata direttamente al bluetooth 5.3, ed un raggio d’azione di circa 10 metri.