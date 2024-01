Samsung Galaxy S23+: su Amazon il prezzo è RIDICOLO (-480€)

Il prezzo del Samsung Galaxy S23+ è davvero ridicolo su Amazon, gli utenti possono averlo completamente sbrandizzato, andando ad investire un quantitativo di denaro ben inferiore alle più rosee aspettative, o comunque ai listini del medesimo periodo.

Il modello attualmente in vendita prevede le più classiche caratteristiche tecniche, parliamo quindi di un ampio display da 6,6 pollici di diagonale, si tratta di un Dynamic AMOLED 2X, con processore Qualcomm Snapdragon, ed una configurazione che prevede 8GB di RAM con 256GB di memoria interna (espandibile tramite la microSD).

Samsung Galaxy S23+, un ottimo sconto per tutti

Il Samsung Galaxy S23+ è il top di gamma che tutti stavano aspettando, rappresenta il giusto compromesso tra Galaxy S23 Ultra, che è il must have dell’ultima generazione, ed il Galaxy S23, considerato a tutti gli effetti l’entry level della line-up. Ad oggi il Galaxy S23+ può essere acquistato direttamente su Amazon con un esborso tutt’altro che elevato: basteranno 749 euro, risparmiando così il 39% del listino di 1229 euro (circa 500 euro).

Le sue caratteristiche tecniche sono da vero e proprio top di gamma, poiché promette fotografie al top, con il sensore principale da 50 megapixel, affiancato a sua volta da una batteria da 4700mAh, utilissima per raggiungere una buona autonomia generale, riuscendo così ad utilizzare lo smartphone per lungo periodo, prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro. La variante in promozione prevede anche, incluso direttamente in confezione, l’alimentatore da parete, originariamente escluso da Samsung stessa.